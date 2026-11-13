Claudia Ion a recunoscut că s-a îndrăgostit la Insula Iubirii. Mărturisirea făcută: „Simt că mă topesc”

Claudia Ion și-a simțit sufletul greu și eliberat în același timp după bonfire. Iată ce mărturisire a făcut.

Claudia Ion s-a simțit eliberată după ce a rupt relația cu Ionuț Mocăniță. Aceasta s-a retras în cameră la scurt timp după ce s-a întors de la ceremonia focului și a mărturisit de ce a făcut-o.

Citește și: Bianca, după ce a văzut imaginile cu Marco și ispita Gabriela la Insula Iubirii: „Am greșit și eu!” Ce a recunoscut

Claudia Ion a recunoscut că s-a îndrăgostit la Insula Iubirii

Articolul continuă după reclamă

Claudia a fost extrem de confuză după ceremonia focului. Deși era sigură pe decizia luată, era copleșită de emoții.

„Nu mai rezistam”, spune tânăra. „Nu mai știu ce e în capul meu. Nu mai înțeleg nimic.”

„Ce e în sufletul meu e frumos, dar nu e ușor”, mai spune ea.

Citește și: Cum i-au schimbat viața lui Frankie Wilde reacțiile primite după Insula Iubirii. Ce a mărturisit ispita despre copiii ei

Tânăra își face griji pentru ceea ce ar putea spune atât familia ei, cât și cea a lui Ionuț Mocăniță.

„O să ne vadă la televizor, cum ne-am bălăcărit (...) Claudia s-a îndrăgostit”, spune concurenta.

Claudia a confirmat faptul că într-adevăr s-a îndrăgostit la Insula Iubirii: „E așa ceva wow să te îndrăgostești. Vii aici fără niciun gând. Să te îndrăgostești așa dintr-odată! Nu știu... simt așa că mă topesc.”

Citește și: Eduard Vlădescu, reacție neașteptată când a văzut-o pe Claudia Ion fără colier. Ce s-a întâmplat la Insula Iubirii

De asemenea, Claudia mărturisește că la Insula Iubirii a realizat că era în relația nepotrivită. Tânăra a fost impresionată de gesturile micuțe făcute de Eduard Vlădescu și recunoaște că, deși este ispită, comportamentul lui o face să se simtă văzută.

„Că mă aude, că îl interesează, că-i pasă ce zic, că-i pasă cum mă simt. Și l-am simțit că e sincer și face că simte să facă!” spune ea. „Pare că el se simte bine simțindu-mă eu bine!”

„Toată viața mea se învârtea în jurul lui Ionuț”, mai adaugă ea. „Eu ziceam că-s fericită, da! Și eram fericită, dar stând aici și realizând: <<Băi, frate, eu chiar am făcut doar pentru el, eu chiar m-am lăsat pe mine doar pentru el.>> Asta m-a făcut să-mi dau seama că nu eram fericită. Pentru că eu acasă eram foarte mulțumită așa și eu credeam că fericirea mea este făcându-l pe el fericit!”