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Cum i-au schimbat viața lui Frankie Wilde reacțiile primite după Insula Iubirii. Ce a mărturisit ispita despre copiii ei

Frankie Wilde, ispita de la Insula Iubirii, a dezvăluit ce comentarii dureroase a primit despre cele două fetițe ale sale după participarea la emisiune.

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Joi, 12 Noiembrie 2026, 16:33 | Actualizat Joi, 12 Noiembrie 2026, 16:35
Cum i-au schimbat viața lui Frankie Wilde reacțiile primite după Insula Iubirii. Ce a mărturisit ispita despre copiii ei | Instagram
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Frankie Wilde a căpătat notorietate după ce a participat în sezonul 10 al emisiunii „Insula Iubirii”, în rolul de ispită. Expunerea televizată i-a adus numeroși urmăritori, dar și mesaje și comentarii negative în mediul online. Deși spune că a învățat să gestioneze criticile îndreptate către propria persoană, aceasta a mărturisit că a existat un subiect care a afectat-o profund: copiii săi.

Frankie Wilde, mărturisiri dureroase după Insula Iubirii

Frankie este mama a două fetițe, pe care a ales să le țină departe de atenția publicului. Ispita a explicat că nu și-a dorit să vorbească prea mult despre familie în cadrul emisiunii, tocmai pentru că viața personală a celor apropiați nu ar trebui să fie amestecată cu ceea ce se întâmplă într-un reality show.

Într-un interviu exclusiv, Frankie Wilde a vorbit deschis despre comentariile pe care le-a primit după apariția la Antena 1 și a dezvăluit că unele dintre acestea au depășit orice limită. Dacă opiniile despre comportamentul său în emisiune fac parte din expunerea publică pe care și-a asumat-o, atacurile la adresa celor două fetițe au fost mult mai greu de acceptat.

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Citește și: Frankie Wilde, dezvăluiri despre experiența de la Insula Iubirii. Ce spune despre o posibilă revenire în rolul de ispită

Ispita a mărturisit că au existat persoane care au făcut afirmații dureroase despre copiii ei și că nu știe dacă ar mai vrea să treacă printr-o astfel de experiență. Frankie consideră că publicul ar trebui să facă diferența între un personaj dintr-o emisiune televizată și familia acestuia, care nu are nicio legătură cu ceea ce se întâmplă pe micul ecran.

„S-a vorbit foarte mult despre copiii mei și s-au spus niște lucruri foarte urâte. Nu știu dacă aș mai vrea să continui discuțiile astea despre ele. Ar trebui să existe o limită, dar oamenii nu fac diferența între un show TV și familie, viața personală. Adică tu poți să mă judeci pe mine acolo, ca și ispită, dar nu poți să ai opinii despre familia mea”, a declarat Frankie Wilde.

Aceasta a explicat că nu o deranjează faptul că există persoane care nu o plac sau care nu sunt de acord cu alegerile sale. Totuși, consideră că există o diferență majoră între criticile adresate unui concurent sau unei ispite și comentariile care îi vizează pe copiii minori.

„Crede-mă, să spună despre mine cum sunt ca mamă era ultima problemă. Dacă își exprimau doar opinia asta, era egal cu zero, dar nu. Îmi asum că sunt oameni care nu te plac, e ok să fie oameni care nu te plac, dar e o linie pe care nu ar trebui să o trecem. Ok, nu mă placi pe mine, dar nu vorbești despre copiii mei, despre minori. Nu e normal”, a mai spus aceasta.

De ce a ales Frankie să nu vorbească despre fetițele sale în emisiune

Frankie Wilde a explicat și motivul pentru care a preferat să nu ofere prea multe detalii despre familie în timpul participării la „Insula Iubirii”.

„Sunt foarte mândră de ele, sunt cea mai mare realizare a mea, dar nu am vorbit despre ele niciodată pentru că, în primul rând, nu vreau să le expun, sunt minore, și, în al doilea rând, pentru că nu mi se pare că are vreo legătură emisiunea cu familiile noastre de acasă”, a explicat Frankie.

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Ispita spune că este foarte mândră de cele două fetițe și le consideră cea mai mare realizare a sa, însă își dorește să le protejeze de expunerea publică.

Frankie Wilde, dezvăluiri despre experiența de la Insula Iubirii. Ce spune despre o posibilă revenire în rolul de ispită...

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