Claudia a fost pusă în fața unei situații unice la Insula Iubirii, aceea de a-l pune pe Mocăniță în fața unui test poligraf. Ce a ales concurenta.

Claudia, pusă în fața unei întrebări dificile la Insula Iubirii! Îl vrea pe Mocăniță la testul poligraf? Răspunsul dat lui Radu | antena 1

Claudia a primit o propunere care i-ar putea schimba complet felul în care privește relația cu Ionuț, cunoscut drept Mocăniță, la Insula Iubirii.

Claudia, pusă în fața unei întrebări dificile la Insula Iubirii!

Radu Vâlcan a venit să discute cu ea despre adevărul pe care încearcă să-l afle de când au apărut suspiciunile legate de partenerul său. Prezentatorul i-a oferit concurentei o șansă specială: posibilitatea ca Mocăniță să fie supus unui test poligraf, pentru a lămuri dacă a mințit-o sau nu.

Întâlnirea cu Radu a început cu o discuție despre emoțiile și îndoielile pe care Claudia le-a acumulat în timpul experienței de pe insulă. Concurenta a recunoscut că unele lucruri pe care le-a aflat au durut-o și că, în anumite momente, și-ar fi dorit să nu descopere adevărul.

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Întrebată dacă este convinsă că știe tot ce s-a întâmplat, Claudia a mărturisit că nu poate avea certitudini. Ea a ales să creadă că Ionuț și femeia despre care au apărut discuții s-au întâlnit doar pentru a-și șterge mesajele, însă a admis că nu are cum să știe cu siguranță dacă aceasta este întreaga poveste.

Radu a vrut să afle dacă și-ar dori să cunoască adevărul, chiar dacă răspunsul ar putea fi unul dureros. Claudia a răspuns că da, explicând că tocmai acesta este unul dintre motivele pentru care a venit la emisiune.

Atunci, prezentatorul i-a dezvăluit propunerea surpriză: Insula Iubirii îi poate oferi posibilitatea de a-l supune pe Mocăniță unui test poligraf, realizat de o persoană autorizată. Potrivit explicațiilor lui Radu, testul ar urma să lămurească o întrebare importantă pentru Claudia și pentru relația lor.

Claudia, pusă în fața unei decizii dificile. Radu i-a propus un test poligraf pentru Mocăniță

Reacția concurentei a fost una amestecată. Pe de o parte, își dorește să afle ce s-a întâmplat cu adevărat. Pe de altă parte, se teme de răspunsul pe care l-ar putea primi. Claudia a spus că ar vrea să i se adreseze partenerului mai multe întrebări, însă Radu i-a explicat că propunerea presupune o singură întrebare.

Prezentatorul a subliniat că această oportunitate ar putea fi importantă și pentru Ionuț, dacă acesta este convins că nu a greșit. Totuși, Claudia nu a fost pregătită să ia o decizie pe loc.

„Un adevăr care doare sau o minciună împachetată frumos pentru că nu doare atât de tare”, a spus concurenta, încercând să-și explice dilema.

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La finalul discuției, Claudia a promis că se va mai gândi. Rămâne de văzut dacă va accepta propunerea și dacă Mocăniță va fi de acord să facă testul poligraf. Pentru cei doi, răspunsul ar putea schimba totul.