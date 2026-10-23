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Frankie, ispita de la Insula Iubirii, și-a făcut încă două tatuaje pe față: „Aveam deficit de cerneală”

Frankie a ieșit în evidență de la prima apariție la Insula Iubirii. Fizicul, atitudinea, dar și tatuajele au făcut-o greu de uitat. Iată ce alte desene pe piele a adăugat la colecție.

Autor: Maria Petricu
Publicat: Vineri, 23 Octombrie 2026, 15:25 | Actualizat Vineri, 23 Octombrie 2026, 15:24
Frankie, ispita de la Insula Iubirii, a mai adăugat două tatuaje la colecție | Instagram
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Frankie a vorbit întotdeauna deschis despre fizicul ei și implicit despre tatuajele pe care le are. Ispita de la Insula Iubirii sezonul X a debutat de curând două noi tatuaje și nu oriunde, ci pe față.

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Ce tatuaje și-a făcut Frankie pe față

Frankie, pe numele ei, Cristina Belu, are 35 de ani, este în zodia rac și este artist vizual, îmbind pasiunea pentru tatuaje cu cea pentru tot ce ține de sculptat, zugrăvit, pictat și multe altele.

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Recent, ea i-a ”luat” pe urmăritori alături de ea la un salon de tatuaje din Craiova. Aceasta a fost încântată de vizita unui artist tatuator în localitate și a profitat de ocazie. Ea a dorit două tatuaje fine line pe față. A avut toată încrederea în Aria Turbureanu, care i-a desenat o inimioară și două steluțe, aproape de colțul ochilor.

„Eu nu am vrut ceva extra-mega greu, dar, să știți, că și outliner-ul și tatuajele atât de mici sunt foarte dificile, mai ales că sunt pe față. Am avut 100% încredere în Aria și a ieșit BOMBĂ”, a relatat ispita.

De asemenea, ea a avut cuvinte de laudă și pentru salonul de tatuaje, care ar presta servicii de înaltă calitate.

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Reacțiile internauților la postarea lui Frankie

Reacțiile urmăritorilor ispitei de la Insula Iubirii au fost variate. În timp ce unii o felicitau și găseau inspirație în tatuajele pe care le are, au existat și voci care nu au fost de acord cu amplasarea acestor tatuaje, adică pe față.

„E super dar nu pe față”, este de părere cineva.

„De obicei nu îmi plac astea pe față, dar ție îți stă super ❤️🙌”, a spus altcineva.

„Ador ❤️❤️”, i-a scris un alt urmăritor.

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Tatuajele: Cât de veche este această practică și ce reprezenta ea

Tatuajele sau, mai bine spus, opiniile oamenilor despre tatuaje sunt controversate, chiar dacă această formă de artă are o istorie îndelungată. Popoarele primitive foloseau tatuajul ca talisman împotriva forțelor răului în ritualurile de trecere, ori ca metodă de înfrumusețare.

Potrivit unei surse, în 1992, în Munții Alpi, la granița Austriei cu Italia, a fost descoperit corpul unui bărbat. Arheologii au estimat că acesta trăise acum mai bine de 5.000 de ani, după corpul și hainele care îi rămăseseră bine conservate. Ei bine, acest bărbat, Otzi, avea în jurul gleznelor și genunchilor semne care păreau tatuaje, cu puncte și linii fine.

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În 1948, în timpul unor excavații în Munții Altai, la granița cu China, arheologul rus Serghei Rudenko a descoperit corpul unei căpetenii a sciților care prezenta picturi cu animale fantastice, precum grigoni și monștri sau desene decorative. Acestea ar fi indicat statutul social al bărbatului. Mumia avea 2.400 de ani.

colaj frankie la tatuaj

Egiptenii ar fi fost cei care ar fi distribuit arta tatuajelor în lume. Astfel că, de mii de ani oamenii se perfecționează în această formă de artă. Fie că au fost stigmatizați atât creatori, cât și purtătorii lor, fie că au fost apreciați, este drept că au stârnit reacții controversate.

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