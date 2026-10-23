La date-ul surpriză, Claudia l-a avut alături pe Alberto și cei doi au pornit împreună către o nouă zi magică.

Claudia și Alberto, apropieri neașteptate la întâlnirea-surpriză de la Insula Iubirii! Ce s-a întâmplat între cei doi | antena 1

Claudia și Alberto au avut parte de o întâlnire surpriză la Insula Iubirii, iar interacțiunea dintre cei doi a atras atenția încă de la primele momente.

Claudia și Alberto, apropieri neașteptate la întâlnirea-surpriză de la Insula Iubirii!

Într-un cadru menit să îi ajute să se relaxeze și să se apropie, cei doi au avut parte de un masaj Reiki, iar gesturile Claudiei nu au trecut neobservate. Întâlnirea a scos la iveală o chimie despre care concurenta a vorbit deschis, dar și gânduri care par să o pună pe aceasta într-o situație complicată.

Date-ul surpriză a venit într-un moment în care concurenții aveau deja multe emoții de gestionat după imaginile văzute la bonfire. Pentru Claudia, întâlnirea cu Alberto a fost una specială, mai ales că aceasta a recunoscut că între ei există o interacțiune aparte.

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În timpul ședinței de masaj Reiki, Claudia l-a atins pe Alberto, iar apropierea fizică a adăugat o nouă dimensiune întâlnirii lor. Atmosfera relaxată le-a oferit ocazia să petreacă timp împreună și să se bucure de un moment diferit de tensiunea obișnuită de pe insulă.

La final, Claudia a vorbit despre felul în care s-au comportat unul cu celălalt și a lăsat să se înțeleagă că legătura dintre ei nu este greu de observat. „Între mine și Alberto s-a văzut interacțiunea”, a mărturisit concurenta, sugerând că apropierea lor nu a fost doar o impresie de moment.

Claudia și Alberto, momente de apropiere în timpul masajului Reiki

Totuși, experiența a venit și cu o doză de neliniște. Claudia a recunoscut că situația o face să se simtă copleșită, mai ales dacă se gândește la modul în care ar fi interpretat partenerul ei imaginile cu ea și Alberto. Aceasta a spus că este convinsă că, dacă Eduard ar fi văzut felul în care se comportă Alberto, l-ar fi trimis chiar pe el la întâlnire.

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Între timp, și ceilalți concurenți au avut parte de date-uri surpriză. Marco a mers la întâlnire cu Gabriela și a recunoscut că aștepta cu nerăbdare momentul, în timp ce Remi a petrecut timp alături de o altă ispită. Nattasha a avut, la rândul ei, parte de o întâlnire cu Frankie.

Într-un sezon în care emoțiile sunt tot mai greu de ținut sub control, date-ul dintre Claudia și Alberto aduce noi întrebări despre limitele apropierii și despre ceea ce simte cu adevărat concurenta.