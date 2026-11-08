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Adevărul despre Radu Vâlcan! Dan Badea îl dă de gol: „E primul AI integrat în omenire”

Dan Badea l-a dat de gol pe Radu Vâlcan. Comediantul a vorbit personalitatea prezentatorului TV, iar informațiile pe care le-a transmis sunt de-a dreptul inedite. Iată mai multe detalii!

Autor: Elena Boruz
Publicat: Duminica, 08 Noiembrie 2026, 17:11 | Actualizat Duminica, 08 Noiembrie 2026, 17:12
Adevărul despre Radu Vâlcan! Dan Badea îl dă de gol | Instagram
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Radu Vâlcan este unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori TV de la noi din țară. Acesta se bucură de un succes impresionant pe absolut toate planurile, lucru care nu poate decât să îl facă fericit.

Are o familie minunată, formată din trei băieți și o soție iubitoare, dar și o carieră în plină ascensiune.

Dan Badea, adevărul despre Radu Vâlcan! Ce a declarat comediantul

Dan Badea, de asemenea, este și el un nume cunoscut în România. Acesta are o carieră longevivă pe scena stand-up-ului de la noi din țară.

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Într-unul dintre show-urile sale, Dan Badea a vorbit despre Radu Vâlcan. Comediantul a explicat că moderatorul emisiunii Insula Iubirii este și în viața reală asemenea modului în care se afișează la TV.

Ce a spus Radu Vâlcan despre timpul petrecut la Șușani

Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că Radu Vâlcan și Adela Popescu petrec o bună perioadă din an la Șușani.

Aceștia și-au construit special o casă în satul natal al actriței, mai ales pentru a le dărui copiilor lor o copilărie ca „pe timpuri”.

Cei doi îndrăgostiți se bucură de momentele simple pe care le trăiesc în comunitatea de la țară, iar prezentatorul TV a explicat și ce îl atrage cel mai mult la Șușani.

Adela Popescu și Radu Vâlcan, apropiați
Dan Badea la show
Colaj Dan Badea și Radu Vâlcan

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