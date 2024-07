Cum a ajuns ispita Marcel de la Insula Iubirii să locuiască în Tenerife și să vorbească spaniolă. De ce a plecat din țară

Ispita Marcel de la Insula Iubirii, sezonul 8 este deja celebru pentru replicile sale din emisiune. Însă nu mulți știu cum a ajuns să locuiască în Tenerife și să vorbească în spaniolă.

Marcel Andrei este cu sigurață una dintre cele mai apreciate ispite masculine de la Insula Iubirii, sezonul 8. Bărbatul în vârstă de 31 de ani a intrat în atenția telespectaorilor încă de la momentul prezentării și odată ajuns pe Insulă, nu a durat mult până când și-a intrat în rolul de ispită. El a început să se apropie de Maria și au avut mai multe discuții în urma cărora internauții au remarcat și câteva replici.

„Ola mami, que guapa” a devenit deja salut printre fanii reality show-ului, însă nu mulți știu povestea lui Marcel de la Insula Iubirii, sezonul 8. Ispita locuiește în prezent în Tenerife, unde este barman, dar a avut un parcurs profesional încărcat.

Cum a învățat ispita Marcel de la Insula Iubirii, sezonul 8 să vorbească spaniolă

Ispita Marcel de la Insula Iubirii, sezonul 8 a făcut un live peTik Tok unde a răspuns la toate curiozitățile internauților. Mulți au vrut să afle cum a ajuns să locuiască în Tenerife, dar și cum a învățat spaniolă, iar acesta le-a oferit mai multe detalii din viața lui privată.

Acesta a dezvăluit că după ce a plecat din armată a mers în Scoția pentru a se angaja ca ajutor de bucătar. Tot la locul de muncă el a făcut și câteva cursuri de engleză, la acel moment.

„Am lucrat primul job acolo, ajutor de bucătar și în timpul acela, la restaurant, aveam o singură oră liberă și lucram cam 10 ore pe zi. În ziua aia pe care o aveam liberă, mă duceam și eu două ore la școală că era gratis. Acolo făceam practică, am luat totul de la zero. Mi-am dat cu pumnii în cap că am făcut 12 clase în care nu am fost concentrat pe engleză. Vorbeam și acolo cu oamenii din bucătărie, după mi-am făcut prieteni, m-am dus la sală, am început să cunosc anumite persoane și ușor, ușor, am învățat. Acolo am făcut și școală

După-aia am plecat la Londra, direct la hotel. Acolo am lucrat doi ani jumate, un hotel de 5 stele, au restaurant de o stea Michelin, forță. În Victoriei acolo, vizavi de gura de metrou. Și apoi m-am mutat în Tenerife. M-am mutat după vără-miu”, a povestit ispita Marcel de la Insula Iubirii, sezonul 8.

Întrebat și cum a învățat spaniola, el fiind deja recunoscut pentru replicile sale de „agățat”, ispita a explicat totul.

„În Tenerife, am învățat spaniolă din mers. Prima oară nu prea îmi intra. Acolo nu am fost la școală încă, trebuie să mai merg să mai fac ceva gramatical. Dar ca să am o conversație cu clienții, să ies în oraș să am o conversație, sau în club, sunt capabil și credeți-mă ce spun. Cam așa e cu spaniola”, a adăugat acesta.