Antena Căutare
Home Insula Iubirii Stiri Prințul Marco, mărturisire neașteptată în fața ispitei Gabriella. Ce i-a spus când au rămas împreună: „Simt că greșesc”

Prințul Marco, mărturisire neașteptată în fața ispitei Gabriella. Ce i-a spus când au rămas împreună: „Simt că greșesc”

Prințul Marco a avut un moment de sinceritate în fața ispitei Gabriella, după ce cei doi au rămas împreună. Concurentul a vorbit despre starea pe care o are în timpul apropierii de ispită și a recunoscut că simte că face ceva greșit.

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Sambata, 03 Octombrie 2026, 21:01 | Actualizat Sambata, 03 Octombrie 2026, 21:01
Prințul Marco, mărturisire neașteptată în fața ispitei Gabriella | captura Antena1
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Prințul Marco pare să fie tot conștient de situația în care se află pe insulă și de faptul că gesturile sale față de ispita Gabriella pot avea consecințe asupra relației cu Bianca.

Marco i-a spus Gabriellei că îi este greu să vorbească despre ce simte

În timpul discuției pe care a purtat-o cu ispita Gabriella, pe baldachin, Marco a recunoscut că nu se aștepta să întâlnească o persoană care să îl facă să se simtă atât de bine. Concurentul a vorbit și despre relația lui cu Bianca și despre motivul pentru care a venit la Insula Iubirii.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

În timp ce vorbeau, Gabriella s-a apropiat de el și l-a îmbrățișat. Ispita l-a mângâiat pe spate, iar cei doi au rămas întinși pe baldachin.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Marco i-a răspuns sincer și i-a spus că îi place felul în care se simte în preajma ei.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Marco: „Mă simt greșind, Gabriella”

Discuția dintre cei doi a continuat, iar Marco a recunoscut că are un sentiment de vinovăție pentru apropierea de Gabriella.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Ispita i-a spus atunci că înțelege ceea ce se întâmplă și că vorbește serios atunci când îi spune că își dorește o persoană care să o iubească în același fel în care o face el.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Ce spune Marco despre relația cu Bianca

La testimonial, Marco a vorbit și despre felul său de a fi. Concurentul spune că este o persoană glumeață și că, în relația cu Bianca, au existat situații în care glumele lui au deranjat-o.

Marco a explicat că Gabriella reacționează diferit și că, în cazul ei, astfel de glume nu par să fie o problemă.

Concurentul dă de înțeles că nu se aștepta ca experiența de la Insula Iubirii să îi ofere o astfel de conexiune. În același timp, Marco nu ascunde faptul că se află într-un conflict interior. Pe de o parte, spune că a venit în Thailanda pentru a-i demonstra Biancăi cât de mult o iubește. Pe de altă parte, recunoaște că se simte bine în preajma Gabriellei și că îi era dor de această stare.

Insula Iubirii poate fi urmărită la Antena 1, iar episoadele și momentele exclusive sunt disponibile și în AntenaPLAY.

Citește și: Ce a făcut Prințul Marco când a crezut că nu este filmat. Imaginile surprinse în mașină alături de Gabriella

Radu Vâlcan le-a pregătit fetelor câte un plic la Insula Iubirii. Ce au descoperit Bianca și Nattasha: „Leșin…”...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Anunţ oficial făcut de FRF. Au plecat din cantonamentul României Anunţ oficial făcut de FRF. Au plecat din cantonamentul României
Observatornews.ro Incendiu puternic la o hală de vopsea şi diluant din Vâlcea. Momentul în care flăcările cuprind clădirea Incendiu puternic la o hală de vopsea şi diluant din Vâlcea. Momentul în care flăcările cuprind clădirea
Antena 3 Abby a fost ucisă într-un mod înfiorător în Hong Kong. Suspecții au cumpărat mașină de tocat carne și fierăstrău înainte de crimă Abby a fost ucisă într-un mod înfiorător în Hong Kong. Suspecții au cumpărat mașină de tocat carne și fierăstrău înainte de crimă
Comentarii


„Mă simt ca la Constanța la ocean!" Urmărește-i pe George Tănase & Ionuț Rusu în episodul nou Insula Iubirii | Parodia, exclusiv în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 „Mă simt ca la Constanța la ocean!" Urmărește-i pe George Tănase & Ionuț Rusu în episodul nou Insula Iubirii | Parodia, exclusiv în AntenaPLAY!
Citește și
Diseară, o nouă premieră la Insula Iubirii. Radu Vâlcan le va anunța pe fete că pot urmări imagini din vila băieților!
Diseară, o nouă premieră la Insula Iubirii. Radu Vâlcan le va anunța pe fete că pot urmări imagini din vila...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Diseară, Radu Vâlcan le dă fetelor câte un plic la Insula Iubirii. Ce văd le provoacă reacții neașteptate! Informații în premieră
Diseară, Radu Vâlcan le dă fetelor câte un plic la Insula Iubirii. Ce văd le provoacă reacții neașteptate!...
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină!
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină! AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
George Jaguarul a vorbit despre Marcel și presupusa concurență dintre ei: „Eu îl înțeleg”
George Jaguarul a vorbit despre Marcel și presupusa concurență dintre ei: „Eu îl înțeleg” Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit împușcat în cap
În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR BZI
Ce este metoda Feynman și cum te ajută să înveți orice ușor: un laureat Nobel a inventat această tehnică
Ce este metoda Feynman și cum te ajută să înveți orice ușor: un laureat Nobel a inventat această tehnică Jurnalul
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile frumoase trebuie să...
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile... Kudika
Ce să porți în buzunar de Înălțarea Sfintei Cruci. Obiectul despre care bătrânii spuneau că te ferește de necazuri
Ce să porți în buzunar de Înălțarea Sfintei Cruci. Obiectul despre care bătrânii spuneau că te ferește de... Redactia.ro
Un brutar a dat lovitura în New York cu cel mai banal produs. Preţurile încep de la 50 de euro bucata
Un brutar a dat lovitura în New York cu cel mai banal produs. Preţurile încep de la 50 de euro bucata Observator
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive MediCOOL
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x