Prințul Marco, mărturisire neașteptată în fața ispitei Gabriella. Ce i-a spus când au rămas împreună: „Simt că greșesc”

Prințul Marco a avut un moment de sinceritate în fața ispitei Gabriella, după ce cei doi au rămas împreună. Concurentul a vorbit despre starea pe care o are în timpul apropierii de ispită și a recunoscut că simte că face ceva greșit.

Prințul Marco pare să fie tot conștient de situația în care se află pe insulă și de faptul că gesturile sale față de ispita Gabriella pot avea consecințe asupra relației cu Bianca.

Marco i-a spus Gabriellei că îi este greu să vorbească despre ce simte

În timpul discuției pe care a purtat-o cu ispita Gabriella, pe baldachin, Marco a recunoscut că nu se aștepta să întâlnească o persoană care să îl facă să se simtă atât de bine. Concurentul a vorbit și despre relația lui cu Bianca și despre motivul pentru care a venit la Insula Iubirii.

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În timp ce vorbeau, Gabriella s-a apropiat de el și l-a îmbrățișat. Ispita l-a mângâiat pe spate, iar cei doi au rămas întinși pe baldachin.

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Marco i-a răspuns sincer și i-a spus că îi place felul în care se simte în preajma ei.

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Marco: „Mă simt greșind, Gabriella”

Discuția dintre cei doi a continuat, iar Marco a recunoscut că are un sentiment de vinovăție pentru apropierea de Gabriella.

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Ispita i-a spus atunci că înțelege ceea ce se întâmplă și că vorbește serios atunci când îi spune că își dorește o persoană care să o iubească în același fel în care o face el.

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Ce spune Marco despre relația cu Bianca

La testimonial, Marco a vorbit și despre felul său de a fi. Concurentul spune că este o persoană glumeață și că, în relația cu Bianca, au existat situații în care glumele lui au deranjat-o.

Marco a explicat că Gabriella reacționează diferit și că, în cazul ei, astfel de glume nu par să fie o problemă.

Concurentul dă de înțeles că nu se aștepta ca experiența de la Insula Iubirii să îi ofere o astfel de conexiune. În același timp, Marco nu ascunde faptul că se află într-un conflict interior. Pe de o parte, spune că a venit în Thailanda pentru a-i demonstra Biancăi cât de mult o iubește. Pe de altă parte, recunoaște că se simte bine în preajma Gabriellei și că îi era dor de această stare.

Insula Iubirii poate fi urmărită la Antena 1, iar episoadele și momentele exclusive sunt disponibile și în AntenaPLAY.

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