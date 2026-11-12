Frankie Wilde, dezvăluiri despre experiența de la Insula Iubirii. Ce spune despre o posibilă revenire în rolul de ispită

Frankie Wilde a vorbit despre experiența de la Insula Iubirii și a dezvăluit dacă ar reveni ca ispită într-un sezon viitor. Ce a afectat-o cel mai mult?

Frankie Wilde a câștigat tot mai multă popularitate după ce a acceptat provocarea de a participa în rolul de ispită în sezonul 10 al emisiunii „Insula Iubirii”. Prezența sa în Thailanda, sinceritatea și modul direct în care a abordat situațiile din vilă au făcut-o remarcată în rândul telespectatorilor.

Frankie Wilde, dezvăluiri sincere despre experiența de la Insula Iubirii

Într-un interviu exclusiv, Frankie a vorbit deschis despre experiența trăită în cadrul reality show-ului de la Antena 1 și a dezvăluit ce a surprins-o cel mai mult pe parcursul filmărilor. De asemenea, ispita a fost întrebată dacă ar accepta să revină într-unul dintre sezoanele viitoare, iar răspunsul său a fost unul sincer.

Pentru Frankie, participarea la „Insula Iubirii” a fost o experiență intensă, care i-a oferit ocazia să descopere lucruri neașteptate despre oamenii din jurul său, dar și despre propriile reacții. Aceasta a mărturisit că a fost surprinsă de felul în care anumite persoane au reușit să o ia prin surprindere, deși era convinsă că le poate înțelege foarte bine comportamentul.

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„A fost superbă experiența, pentru unii, pentru alții mai puțin. A fost surprinzător pentru mine să văd cât de bine pot să citesc unii oameni și cât de convinsă aș putea fi că pot să îi citesc bine pe toți și, totuși, unii să mă ia prin surprindere. Nu mă așteptam să mai pot fi manipulată în punctul ăsta al vieții mele”, a povestit Frankie Wilde.

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Ispita a vorbit și despre diferențele pe care le-a observat între discuțiile purtate în vilă și declarațiile făcute ulterior la testimoniale. Potrivit acesteia, concurenții și ispitele nu exprimau întotdeauna în fața camerelor tot ceea ce gândeau, iar motivele puteau ține de diplomație sau de teama de a fi judecați de public.

Frankie a explicat că sinceritatea este una dintre valorile în care crede cel mai mult și că a preferat să le spună oamenilor direct ceea ce gândește, chiar dacă adevărul nu era întotdeauna ușor de acceptat.

„Noi, când eram în casă, aveam cu toții aceleași opinii, doar că la testimonial nu mai spunea toată lumea exact ce vedea, poate din diplomație, poate din dorința de a da bine la televizor și de a nu fi judecată. Mi se pare că sinceritatea este un lucru atât de rar în zilele noastre, încât îmi doresc să primesc asta, așa cum și ofer. Nu am râs nimănui în față, eu le-am spus tuturor adevărul în față”, a mai declarat aceasta.

Frankie a mărturisit că nu își dorește să fie apreciată pentru o imagine construită doar pentru a fi pe placul publicului. Dimpotrivă, preferă să fie acceptată pentru felul său autentic de a fi, chiar dacă acest lucru înseamnă că nu va fi pe gustul tuturor.

„Nu vreau să fiu plăcută pentru ceea ce mă prefac că aș fi, ci să fiu plăcută pentru ceea ce sunt. Nu țin să fiu plăcută de toată lumea”, a explicat ispita.

S-ar mai întoarce Frankie Wilde la Insula Iubirii

Întrebată dacă ar accepta să participe din nou la „Insula Iubirii”, Frankie Wilde nu a oferit un răspuns categoric. Aceasta consideră că pentru unii oameni experiența este potrivită o singură dată, iar revenirea ar putea fi diferită, mai ales după tot ceea ce a trăit în sezonul 10.

Unul dintre motivele care o fac să ezite este reacția publicului din mediul online. Deși nu lasă întotdeauna să se vadă acest lucru, Frankie a recunoscut că este o persoană sensibilă și că valul de comentarii negative a afectat-o.

„Cred că sunt persoane pentru care este o dată în viață și cred că sunt persoane pentru care o dată este suficient. Mi-e frică de experiența pe care o am acum și de faptul că aș face lucrurile foarte diferit. Asta poate să fie și în bine, și în rău. M-am lovit și eu de foarte mult hate în online. Chiar dacă nu se vede, sunt foarte sensibilă. Nu știu dacă aș mai putea să trec prin asta”, a mărturisit Frankie Wilde.

Revenirea în rolul de ispită nu pare să fie o decizie pe care Frankie Wilde ar lua-o cu ușurință. Experiența din sezonul 10 i-a adus notorietate, dar și momente dificile, iar reacțiile din mediul online cântăresc în felul în care privește o eventuală participare viitoare.