Antena Căutare
Home Insula Iubirii Stiri Frankie Wilde, dezvăluiri despre experiența de la Insula Iubirii. Ce spune despre o posibilă revenire în rolul de ispită

Frankie Wilde, dezvăluiri despre experiența de la Insula Iubirii. Ce spune despre o posibilă revenire în rolul de ispită

Frankie Wilde a vorbit despre experiența de la Insula Iubirii și a dezvăluit dacă ar reveni ca ispită într-un sezon viitor. Ce a afectat-o cel mai mult?

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Joi, 12 Noiembrie 2026, 16:17 | Actualizat Joi, 12 Noiembrie 2026, 16:18
Frankie Wilde, dezvăluiri despre experiența de la Insula Iubirii. Ce spune despre o posibilă revenire în rolul de ispită | Instagram
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Frankie Wilde a câștigat tot mai multă popularitate după ce a acceptat provocarea de a participa în rolul de ispită în sezonul 10 al emisiunii „Insula Iubirii”. Prezența sa în Thailanda, sinceritatea și modul direct în care a abordat situațiile din vilă au făcut-o remarcată în rândul telespectatorilor.

Frankie Wilde, dezvăluiri sincere despre experiența de la Insula Iubirii

Într-un interviu exclusiv, Frankie a vorbit deschis despre experiența trăită în cadrul reality show-ului de la Antena 1 și a dezvăluit ce a surprins-o cel mai mult pe parcursul filmărilor. De asemenea, ispita a fost întrebată dacă ar accepta să revină într-unul dintre sezoanele viitoare, iar răspunsul său a fost unul sincer.

Pentru Frankie, participarea la „Insula Iubirii” a fost o experiență intensă, care i-a oferit ocazia să descopere lucruri neașteptate despre oamenii din jurul său, dar și despre propriile reacții. Aceasta a mărturisit că a fost surprinsă de felul în care anumite persoane au reușit să o ia prin surprindere, deși era convinsă că le poate înțelege foarte bine comportamentul.

Articolul continuă după reclamă

„A fost superbă experiența, pentru unii, pentru alții mai puțin. A fost surprinzător pentru mine să văd cât de bine pot să citesc unii oameni și cât de convinsă aș putea fi că pot să îi citesc bine pe toți și, totuși, unii să mă ia prin surprindere. Nu mă așteptam să mai pot fi manipulată în punctul ăsta al vieții mele”, a povestit Frankie Wilde.

Citește și: De ce a ajuns Frankie Wilde de la Insula Iubirii să lucreze ca zugrav, după ce a studiat la New York. Motivul surprinzător

Ispita a vorbit și despre diferențele pe care le-a observat între discuțiile purtate în vilă și declarațiile făcute ulterior la testimoniale. Potrivit acesteia, concurenții și ispitele nu exprimau întotdeauna în fața camerelor tot ceea ce gândeau, iar motivele puteau ține de diplomație sau de teama de a fi judecați de public.

Frankie a explicat că sinceritatea este una dintre valorile în care crede cel mai mult și că a preferat să le spună oamenilor direct ceea ce gândește, chiar dacă adevărul nu era întotdeauna ușor de acceptat.

„Noi, când eram în casă, aveam cu toții aceleași opinii, doar că la testimonial nu mai spunea toată lumea exact ce vedea, poate din diplomație, poate din dorința de a da bine la televizor și de a nu fi judecată. Mi se pare că sinceritatea este un lucru atât de rar în zilele noastre, încât îmi doresc să primesc asta, așa cum și ofer. Nu am râs nimănui în față, eu le-am spus tuturor adevărul în față”, a mai declarat aceasta.

Frankie a mărturisit că nu își dorește să fie apreciată pentru o imagine construită doar pentru a fi pe placul publicului. Dimpotrivă, preferă să fie acceptată pentru felul său autentic de a fi, chiar dacă acest lucru înseamnă că nu va fi pe gustul tuturor.

„Nu vreau să fiu plăcută pentru ceea ce mă prefac că aș fi, ci să fiu plăcută pentru ceea ce sunt. Nu țin să fiu plăcută de toată lumea”, a explicat ispita.

S-ar mai întoarce Frankie Wilde la Insula Iubirii

Întrebată dacă ar accepta să participe din nou la „Insula Iubirii”, Frankie Wilde nu a oferit un răspuns categoric. Aceasta consideră că pentru unii oameni experiența este potrivită o singură dată, iar revenirea ar putea fi diferită, mai ales după tot ceea ce a trăit în sezonul 10.

Unul dintre motivele care o fac să ezite este reacția publicului din mediul online. Deși nu lasă întotdeauna să se vadă acest lucru, Frankie a recunoscut că este o persoană sensibilă și că valul de comentarii negative a afectat-o.

„Cred că sunt persoane pentru care este o dată în viață și cred că sunt persoane pentru care o dată este suficient. Mi-e frică de experiența pe care o am acum și de faptul că aș face lucrurile foarte diferit. Asta poate să fie și în bine, și în rău. M-am lovit și eu de foarte mult hate în online. Chiar dacă nu se vede, sunt foarte sensibilă. Nu știu dacă aș mai putea să trec prin asta”, a mărturisit Frankie Wilde.

+1
Mai multe fotografii

Revenirea în rolul de ispită nu pare să fie o decizie pe care Frankie Wilde ar lua-o cu ușurință. Experiența din sezonul 10 i-a adus notorietate, dar și momente dificile, iar reacțiile din mediul online cântăresc în felul în care privește o eventuală participare viitoare.

De ce a ajuns Frankie Wilde de la Insula Iubirii să lucreze ca zugrav, după ce a studiat la New York. Motivul surprinzăt... Cum i-au schimbat viața lui Frankie Wilde reacțiile primite după Insula Iubirii. Ce a mărturisit ispita despre copiii ei...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
Observatornews.ro Compania care le dă o zi liberă angajaţilor în ziua lansării GTA 6. Şi Armata promite ceva asemănător Compania care le dă o zi liberă angajaţilor în ziua lansării GTA 6. Şi Armata promite ceva asemănător
Observatornews.ro Percheziţii la şefi din Vamă, ANAF și Oil Terminal, pentru contrabandă cu petrol rusesc. Cum acţiona gruparea Percheziţii la şefi din Vamă, ANAF și Oil Terminal, pentru contrabandă cu petrol rusesc. Cum acţiona gruparea
Antena 3 Cea mai mare pensie specială din România e 67.000 de lei pe lună. Șefa Casei de Pensii: „E necontributivă, din zona magistraților” Cea mai mare pensie specială din România e 67.000 de lei pe lună. Șefa Casei de Pensii: „E necontributivă, din zona magistraților”
AS.ro Ce s-a ales de Maria, fosta soție a lui Mihai Neșu. Cum arată și cu cine și-a refăcut viața Ce s-a ales de Maria, fosta soție a lui Mihai Neșu. Cum arată și cu cine și-a refăcut viața
Comentarii


Radu Bucălae, în episodul nou Insula Iubirii | Parodia alături de George Tănase & Ionuț Rusu. Vezi acum în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Radu Bucălae, în episodul nou Insula Iubirii | Parodia alături de George Tănase & Ionuț Rusu. Vezi acum în AntenaPLAY!
Citește și
Narcis Bujor, dezvăluiri despre Bianca Iotu de la Insula iubirii. Ce se întâmpla între ei când Nattasha Black nu era de față
Narcis Bujor, dezvăluiri despre Bianca Iotu de la Insula iubirii. Ce se întâmpla între ei când Nattasha Black nu...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Ce sport practică Prințul Marco de la Insula Iubirii. Concurentul este campion la o disciplină despre care puțini români au auzit
Ce sport practică Prințul Marco de la Insula Iubirii. Concurentul este campion la o disciplină despre care puțini...
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Românul celebru și-a scos conacul la vânzare! Cât cere pentru vila din Sinaia cu 6 camere și 7 băi
Românul celebru și-a scos conacul la vânzare! Cât cere pentru vila din Sinaia cu 6 camere și 7 băi AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Mama lui Valerie Lungu a luat o decizie neașteptată! Victoria Lungu a anunțat că vinde hainele influenceriței
Mama lui Valerie Lungu a luat o decizie neașteptată! Victoria Lungu a anunțat că vinde hainele influenceriței Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
„E mai valoros ca aurul pentru industria de apărare”. Daniel Zamfir vrea să înceapă exploatarea grafitului de la Baia de Fier din 2027
„E mai valoros ca aurul pentru industria de apărare”. Daniel Zamfir vrea să înceapă exploatarea grafitului de... Antena3.ro
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică are Michael Dell
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică... useit
Sondajul care dă bătăi de cap marilor partide! AUR este lider, dar PNL şi USR la un loc nu au cât PSD!
Sondajul care dă bătăi de cap marilor partide! AUR este lider, dar PNL şi USR la un loc nu au cât PSD! BZI
Ultima zi a lui Kovesi la șefia Parchetului European. „Zeița anticorupție” e supărată pe Bruxelles
Ultima zi a lui Kovesi la șefia Parchetului European. „Zeița anticorupție” e supărată pe Bruxelles Jurnalul
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la Oscarurile din 1998
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la... Kudika
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros Redactia.ro
Ciupercă rară, care pare că se hrăneşte cu radiaţii, descoperită în zona interzisă din Cernobîl. Riscul ascuns
Ciupercă rară, care pare că se hrăneşte cu radiaţii, descoperită în zona interzisă din Cernobîl. Riscul ascuns Observator
Arată ca un simplu coș în zona intimă, dar poate fi o problemă serioasă. Ce este chistul Bartholin?
Arată ca un simplu coș în zona intimă, dar poate fi o problemă serioasă. Ce este chistul Bartholin? MediCOOL
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Rețete de mâncăruri bogate în fibre pentru o digestie sănătoasă
Rețete de mâncăruri bogate în fibre pentru o digestie sănătoasă DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x