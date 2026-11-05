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Frankie, reacție după ce s-a spus că a mers în emisiune pentru a-și găsi noi clienți: „De fapt, chiar da!”

Frankie Wilde, ispita de la Insula Iubirii, le-a răspuns criticilor cu un videoclip filmat pe șantier. Cu ce se ocupă și ce servicii le-a prezentat urmăritorilor?

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Joi, 05 Noiembrie 2026, 10:00 | Actualizat Joi, 05 Noiembrie 2026, 10:19
Frankie, reacție după ce s-a spus că a mers în emisiune pentru a-și găsi noi clienți: „De fapt, chiar da!” | Instagram
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Frankie Wilde, ispita din sezonul 10 al emisiunii Insula Iubirii, a publicat un videoclip neașteptat în mediul online, însoțit de un mesaj pentru cei care o critică.

Frankie Wilde, ispita de la Insula Iubirii, le-a răspuns criticilor cu un videoclip neașteptat

După ce au apărut comentarii potrivit cărora ar fi participat la show pentru a-și găsi noi clienți, tânăra a decis să reacționeze într-un mod inedit: le-a prezentat urmăritorilor chiar serviciile pe care le oferă.

În clipul publicat pe rețelele sociale, Frankie s-a filmat în timp ce lucra pe un șantier. Îmbrăcată pentru muncă, ispita a urcat pe o schelă și a arătat că se ocupă de renovarea unui apartament. Imaginile au fost însoțite de un răspuns scurt, dar sugestiv, adresat celor care au făcut comentarii răutăcioase la adresa ei.

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„De fapt, chiar da”, a răspuns Frankie Wilde, făcând referire la afirmațiile potrivit cărora ar fi venit în emisiune pentru a-și promova activitatea și pentru a atrage noi clienți.

Prin această postare, ispita a ales să nu evite subiectul, ci să transforme criticile într-o ocazie de a-și prezenta meseria. Videoclipul le-a oferit urmăritorilor o imagine diferită de cea cu care s-au obișnuit să o vadă pe micile ecrane.

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Cu ce se ocupă Frankie Wilde, ispita de la Insula Iubirii

Pentru cei care nu știau, Frankie Wilde este zugrav și practică această meserie de ceva vreme. Tânăra a vorbit în trecut despre munca pe care o depune și despre efortul din spatele banilor pe care îi câștigă.

Potrivit informațiilor publicate de SpyNews, Frankie a împărtășit la un moment dat și o imagine cu palma sa plină de bătături, explicând că tocmai se întorsese acasă de pe șantier. Fotografia a fost un mod de a arăta că meseria ei presupune multă muncă fizică și că rezultatele nu vin fără efort.

Dincolo de apariția în sezonul 10 al emisiunii Insula Iubirii, Frankie Wilde își continuă activitatea în domeniul renovărilor. Iar cel mai recent videoclip pare să fie și un răspuns direct pentru cei care au pus la îndoială motivele participării sale la show.

Ce spune Frankie despre participarea la Insula Iubirii

Frankie a vorbit despre participarea la Insula Iubirii și despre ceea ce își dorește să descopere odată cu această experiență. Pentru ispită, prezența în emisiune reprezintă o ocazie de a se redescoperi și de a fi mai sinceră cu ea însăși. Aceasta își dorește să renunțe la măștile pe care le-a purtat până acum și să le permită celor din jur să o cunoască așa cum este în realitate.

„În mod evident, de la mine mă aștept la a mă redescoperi, pentru că sunt într-un an în care îmi schimb lifestyle-ul și sper să mă apropii cât mai mult de cine sunt eu, realmente. Sunt hotărâtă să renunț la măști, dar la modul să fiu mai sinceră cu mine, să las oamenii să mă vadă mai real, așa cum sunt”, a declarat Frankie.

Totodată, ispita speră ca participanții din acest sezon să fie mai deschiși și să accepte provocările la care sunt supuși. În opinia sa, experiența de pe insulă presupune asumare, curaj și dorința de a descoperi lucruri noi despre propria persoană și despre relațiile lor.

„Sper ca în sezonul ăsta, oamenii să fie mult mai deschiși, să se testeze. Despre asta e vorba în acest test, altfel degeaba ai venit, dacă te uiți în cer, ca să nu ne vezi pe noi”, a mai spus Frankie.

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