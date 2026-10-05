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Frankie de la Insula Iubirii, replică savuroasă după ce Armina a spus că este bătrână: „Babe, Miți e mai…”

Frankie de la Insula Iubirii a reacționat după ce Armina a spus că este bătrână. Replica ispitei a stârnit imediat amuzamentul celor din jur.

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Luni, 05 Octombrie 2026, 16:39 | Actualizat Luni, 05 Octombrie 2026, 16:40
Frankie de la Insula Iubirii, replică savuroasă după ce Armina a spus că este bătrână | colaj spynews / facebook / Antena 1
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În ediția din 3 octombrie a emisiunii Insula Iubirii, Armina a primit un plic cu mai multe fotografii în care apăreau soțul ei, Marcel, și ispita Frankie.

La prima vedere, imaginile nu au părut să o afecteze. Armina a privit fotografiile și chiar a făcut câteva glume pe seama lor. „Ia să vedem. Da, bombă. Mda. Funny. A ales-o pe asta bătrână”, a spus concurenta.

Frankie de la Insula Iubirii, replică după comentariul Arminăi

Ispita Frankie de la Insula Iubirii a avut o replică savuroasă după ce Armina a făcut un comentariu despre vârsta ei. Replica ei a fost una ironică și a atras atenția.

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Totul a pornit după ce Armina a primit fotografii cu soțul ei, Marcel, și ispita. Concurenta a privit imaginile și, cel puțin la început, a încercat să trateze situația cu umor. Printre comentariile sale s-a numărat și o referire la vârsta ispitei.

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Replica nu a rămas însă fără răspuns.

Frankie a reacționat și a transmis un mesaj în care a făcut, la rândul ei, o ironie legată de vârstă. Ispita a ținut să precizeze că Miți, așa cum este alintat Marcel de Armina, este mai în vârstă decât ea.

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Schimbul de replici dintre cele două vine într-un moment în care Armina încerca să pară detașată după ce a văzut fotografiile cu Marcel și Frankie. Deși inițial a făcut glume și nu a lăsat să se vadă că imaginile au deranjat-o, lucrurile s-au schimbat ulterior.

Armina a vorbit mai târziu despre fotografiile primite și despre ipostazele în care i-a văzut pe Marcel și Frankie. Concurenta a mărturisit că, în locul soțului ei, nu ar fi acceptat să apară în anumite situații alături de o ispită, dacă nu s-ar fi simțit confortabil.

Ce a observat Cătălin Brânză în fotografiile cu Marcel și ispita Frankie

Fotografiile cu Marcel și ispita au stârnit reacții și printre ispitele de la Insula Iubirii. Cătălin Brânză a privit imaginile dintr-o altă perspectivă și a observat un detaliu care i-a atras atenția.

Ispita a considerat că Marcel a fost unul dintre băieții care s-au apropiat cel mai mult de ispita aleasă pentru ședința foto. În opinia lui Cătălin, imaginile pot spune mai mult decât pare la prima vedere.

„Dintre băieți a fost cel mai apropiat cu ispita asta. Îți dă de înțeles că omul ăsta nu e fericit cu ea, el doar pretinde”, a spus Cătălin Brânză.

Armina a avut însă o explicație diferită pentru imaginile pe care le-a primit. Concurenta nu a considerat că fotografiile pot fi interpretate atât de simplu și a explicat că astfel de ședințe foto sunt regizate.

„Ei sunt puși să facă. Le zice: «Stai așa, stai așa, stai invers»”, a spus Armina.

Citește și: Armina a încercat să-și păstreze calmul după ce a văzut fotografiile cu Marcel. Ce s-a întâmplat imediat apoi

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