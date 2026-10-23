Gabriela a început să danseze cu Marco și totul a devenit un spectacol pentru toți ceilalți din casă. Ce s-a întâmplat.

Gabriela și Marco au atras toate privirile la Insula Iubirii! Dansul provocator care i-a lăsat pe ceilalți fără cuvinte | antena 1

Gabriela și Marco au oferit un moment incendiar la Insula Iubirii, după ce ispita a început să danseze lasciv peste concurent.

Gabriela și Marco au atras toate privirile la Insula Iubirii!

Apropierea dintre cei doi a devenit tot mai evidentă, iar imaginile au ridicat noi semne de întrebare în privința relației lui Marco cu Bianca. Deși știe că gesturile sale pot avea consecințe atunci când vor fi văzute de partenera lui, concurentul pare tot mai dispus să se lase purtat de atmosfera de pe insulă.

Totul s-a petrecut în timpul petrecerii din casa băieților, când Gabriela a profitat de ocazie pentru a se apropia de Marco. Îmbrăcată provocator, ispita a dansat lasciv peste concurent, într-un moment care a atras imediat atenția celor din jur. Marco nu a părut să respingă apropierea, iar atitudinea lui a lăsat să se înțeleagă că se simte bine în compania Gabrielei.

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Între cei doi exista deja o atracție evidentă, iar momentele petrecute împreună au devenit din ce în ce mai intense. Marco a recunoscut că simte ceva pentru Gabriela și a făcut o declarație care spune multe despre felul în care privește situația: „Și eu simt pentru ea ceva, sunt periculos”.

Concurentul pare conștient că apropierea de ispită ar putea să o rănească pe Bianca, mai ales că știe cât de mult contează pentru ea imaginile pe care le-ar putea vedea. Cu toate acestea, Marco a explicat că, în contextul emisiunii, nu consideră că fiecare gest de apropiere este neapărat greșit.

Gabriela, mișcări provocatoare în fața lui Marco. „Sunt periculos”

„Am zis ok, deja avem câteva zile aici, nu mi se pare nimic greșit”, a spus acesta, referindu-se la interacțiunile de pe insulă.

În tot acest timp, Bianca a vorbit despre cât de mult s-a schimbat viața ei în ultimii ani și despre responsabilitățile pe care le are, mărturisind că muncește în fiecare seară la localul său și că se ocupă de numeroase lucruri. Diferențele dintre felul în care cei doi își trăiesc experiența de pe insulă se observă clar.

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Dansul Gabrielei vine într-un moment în care apropierea dintre ea și Marco nu mai poate fi trecută cu vederea. Rămâne de văzut cum va reacționa Bianca atunci când va urmări imaginile acestea și dacă gesturile concurentului vor schimba definitiv dinamica relației lor.

Cert este că Gabriela continuă să testeze limitele lui Marco, iar acesta pare să îi permită să se apropie tot mai mult.