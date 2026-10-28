Imagini cu Nattasha Black de la Insula Iubirii fără machiaj. Apariția care a stârnit aprecierea fanilor

Nattasha Black de la Insula Iubirii s-a afișat fără pic de machiaj, iar imaginile au atras aprecierile fanilor. Cum arată bruneta în varianta naturală.

Nattasha Black de la Insula Iubirii s-a afișat fără pic de machiaj | Antena 1

Nattasha Black a devenit cunoscută publicului larg odată cu participarea la „Insula Iubirii”. De curând, bruneta și-a surprins admiratorii cu o apariție fără machiaj. Imaginile au oferit urmăritorilor ei ocazia să o vadă într-o ipostază diferită de cea cu care s-au obișnuit pe micul ecran.

Cum arată Nattasha Black de la Insula Iubirii fără machiaj

Nattasha Black, una dintre concurentele care au stârnit numeroase reacții în sezonul 10 al emisiunii „Insula Iubirii”, a atras din nou atenția pe rețelele sociale, de această dată, printr-o apariție în care apare fără machiaj.

Concurenta a publicat un videoclip din timpul unei ședințe foto, iar printre cadre se numără și câteva momente surprinse înainte de aplicarea machiajului de Halloween

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În videoclipul publicat pe rețelele sociale, Nattasha Black apare înainte de transformarea pregătită pentru ședința foto de Halloween.

Imaginile au atras atenția fanilor, mai ales că publicul este obișnuit să o vadă în apariții atent pregătite. De această dată, Nattasha Black a apărut naturală, iar această apariție a atras o mulțime de comentarii pozitive din partea admiratorilor săi.

Nattasha Black, una dintre concurentele care au stârnit controverse la Insula Iubirii

Nattasha Black s-a numărat printre concurentele care au atras atenția încă de la primele ediții ale sezonului 10 din „Insula Iubirii”. Mărturisirile sale despre viața personală și activitatea profesională au generat numeroase discuții în mediul online.

Aceasta lucrează ca dominatoare, iar subiectul a fost unul dintre cele mai comentate aspecte ale poveștii sale din emisiune. Nattasha a vorbit deschis despre ocupația sa, fără să evite întrebările și reacțiile pe care le-a stârnit.

În relația cu Lorenzo, partenerul său, acest subiect a fost, de asemenea, unul important. El a recunoscut că nu este pe deplin încântat de activitatea iubitei sale, însă a declarat că o sprijină.

Ce intervenții estetice are Nattasha Black de la Insula Iubirii

Nattasha Black, concurenta din sezonul 10 al emisiunii „Insula Iubirii”, a vorbit deschis despre intervențiile estetice la care a apelat de-a lungul timpului. Bruneta nu s-a ferit să ofere detalii despre schimbările pe care și le-a dorit și a explicat ce proceduri a făcut pentru a ajunge la rezultatul dorit.

Potrivit propriilor declarații, Nattasha Black și-a făcut rinoplastie, implant mamar și o procedură de remodelare corporală numită Lipo Vaser 360. Concurenta a povestit și că a trecut prin două intervenții la nivelul sânilor, deoarece și-a dorit un rezultat diferit față de cel obținut inițial.

„Am rinoplastie, am sânii făcuți de două ori și am lipo vaser 360. Eu am avut sânii foarte mici și la prima operație pe care am făcut-o acum nouă ani, mi-au putut pune o mărime mai mică și după doi ani am vrut să fie o mărime mai mare”, a spus bruneta în mediul online.

Nattasha a explicat că experiența sa cu rinoplastia a fost una bună. Potrivit spuselor sale, recuperarea imediată a decurs fără problemele pe care le anticipase.

„Pentru mine a decurs bine operația (n.r. de rinoplastie), nu am fost vânătă sub ochi și am putut să plec din spital”, a mai povestit aceasta.

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