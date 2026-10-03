Nattasha, reacție tranșantă după ce a văzut date-ul dintre Lorenzo și ispita Andrușca: „Glume de grădiniță…”

Nattasha a avut o reacție tranșantă la bonfire, după ce a văzut imaginile de la date-ul dintre Lorenzo și ispita Andrușca. Bruneta a urmărit cu atenție întâlnirea celor doi, iar la final nu s-a ferit să spună ce a crezut despre gesturile și discuțiile lor.

După ce Bianca a urmărit imaginile cu soțul ei, Prințul Marco, a venit rândul Nattashei să vadă ce s-a întâmplat cu Lorenzo.

Nattasha a privit cu atenție imaginile cu date-ul dintre iubitul ei și ispita Andrușca, însă reacția ei nu a fost una de îngrijorare. Bruneta e de părere că discuțiile și glumele dintre Lorenzo și Andrușca nu ascund neapărat o apropiere mai puternică.

Nattasha, după conversația dintre Lorenzo și Andrușca

Nattasha a urmărit imaginile în care Lorenzo și Andrușca au avut o discuție relaxată. Concurenta spune că nu a văzut nimic care să o deranjeze.

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Bruneta a continuat să explice că, pentru ea, conversația dintre Lorenzo și Andrușca nu a reprezentat un motiv de îngrijorare. Nattasha spune că și-ar fi dorit să vadă o discuție mai serioasă între cei doi.

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Nattasha susține că Lorenzo poate face astfel de glume cu oricine și că nu le vede ca pe un semn al unei apropieri între el și Andrușca.

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În imaginile văzute la bonfire, Nattasha a urmărit și alte momente din vila băieților. Printre acestea s-a numărat și momentul în care Lorenzo a ales-o pe ispita Florina pentru un date.

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Ulterior, Lorenzo i-a spus Andrușcăi că și-ar dori să mai iasă cu ea la un date. Concurentul a vrut să îi explice că nu evită o întâlnire cu ea și că, dacă nu ar fi avut un plan stabilit înainte de plecarea în Thailanda, ar fi ales-o pentru date. Lorenzo i-a spus Andrușcăi că se înțelege bine cu ea și că, în alte condiții, ar fi ales-o pentru o întâlnire.

Nattasha a avut și pentru acest moment o explicație. Ea crede că partenerul ei își dorește, de fapt, o discuție normală cu Andrușca, fără glumele pe care le-a văzut în imaginile de la bonfire.

Chiar dacă spune că nu a fost deranjată de imaginile văzute, Nattasha a recunoscut că anumite gesturi ale lui Lorenzo ar fi putut avea o reacție diferită dacă s-ar fi întâmplat în fața ei.

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Totuși, Nattasha nu consideră că între Lorenzo și Andrușca există ceva mai mult decât o relație de colegialitate.

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De ce crede Nattasha că Lorenzo ar mai fi vrut un date cu Andrușca

Nattasha a fost întrebată și de ce crede că Lorenzo și-ar fi dorit să mai meargă la un date cu Andrușca. Răspunsul ei a fost simplu. Bruneta e de părere că Lorenzo și-ar fi dorit să aibă ocazia să poarte o discuție normală cu ispita.

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Astfel, după imaginile văzute la bonfire, Nattasha spune că nu are motive să creadă că între Lorenzo și Andrușca există o legătură mai puternică. Pentru ea, interacțiunea dintre cei doi rămâne una de colegialitate, iar glumele lui Lorenzo nu reprezintă, în acest moment, un motiv de îngrijorare.

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