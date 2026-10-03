Nattasha, reacție tranșantă după ce a văzut date-ul dintre Lorenzo și ispita Andrușca: „Glume de grădiniță…”

După ce Bianca a urmărit imaginile cu soțul ei, Prințul Marco, a venit rândul Nattashei să vadă ce s-a întâmplat cu Lorenzo.
Nattasha a privit cu atenție imaginile cu date-ul dintre iubitul ei și ispita Andrușca, însă reacția ei nu a fost una de îngrijorare. Bruneta e de părere că discuțiile și glumele dintre Lorenzo și Andrușca nu ascund neapărat o apropiere mai puternică.
Nattasha, după conversația dintre Lorenzo și Andrușca
Nattasha a urmărit imaginile în care Lorenzo și Andrușca au avut o discuție relaxată. Concurenta spune că nu a văzut nimic care să o deranjeze.
Bruneta a continuat să explice că, pentru ea, conversația dintre Lorenzo și Andrușca nu a reprezentat un motiv de îngrijorare. Nattasha spune că și-ar fi dorit să vadă o discuție mai serioasă între cei doi.
Nattasha susține că Lorenzo poate face astfel de glume cu oricine și că nu le vede ca pe un semn al unei apropieri între el și Andrușca.
În imaginile văzute la bonfire, Nattasha a urmărit și alte momente din vila băieților. Printre acestea s-a numărat și momentul în care Lorenzo a ales-o pe ispita Florina pentru un date.
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Ulterior, Lorenzo i-a spus Andrușcăi că și-ar dori să mai iasă cu ea la un date. Concurentul a vrut să îi explice că nu evită o întâlnire cu ea și că, dacă nu ar fi avut un plan stabilit înainte de plecarea în Thailanda, ar fi ales-o pentru date. Lorenzo i-a spus Andrușcăi că se înțelege bine cu ea și că, în alte condiții, ar fi ales-o pentru o întâlnire.
Nattasha a avut și pentru acest moment o explicație. Ea crede că partenerul ei își dorește, de fapt, o discuție normală cu Andrușca, fără glumele pe care le-a văzut în imaginile de la bonfire.
Chiar dacă spune că nu a fost deranjată de imaginile văzute, Nattasha a recunoscut că anumite gesturi ale lui Lorenzo ar fi putut avea o reacție diferită dacă s-ar fi întâmplat în fața ei.
Totuși, Nattasha nu consideră că între Lorenzo și Andrușca există ceva mai mult decât o relație de colegialitate.
De ce crede Nattasha că Lorenzo ar mai fi vrut un date cu Andrușca
Nattasha a fost întrebată și de ce crede că Lorenzo și-ar fi dorit să mai meargă la un date cu Andrușca. Răspunsul ei a fost simplu. Bruneta e de părere că Lorenzo și-ar fi dorit să aibă ocazia să poarte o discuție normală cu ispita.
Astfel, după imaginile văzute la bonfire, Nattasha spune că nu are motive să creadă că între Lorenzo și Andrușca există o legătură mai puternică. Pentru ea, interacțiunea dintre cei doi rămâne una de colegialitate, iar glumele lui Lorenzo nu reprezintă, în acest moment, un motiv de îngrijorare.
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