Insula Iubirii, 18 august 2023. Ispitele feminine au mers la bonfire. Ce au spus despre concurenți în discuțiile cu Radu Vâlcan

În ediția 17 a emisiunii Insula Iubirii sezonul 7, ispitele feminine s-au întâlnit cu Radu Vâlcan și au făcut dezvăluiri neașteptate la bonfire.

Radu Vâlcan i-a surprins pe toți atunci când a anunțat că va exista o ceremonie a focului unde vor merge doar ispitele, în ediția 17 a emisiunii Insula Iubirii sezonul 7. La bonfire s-au făcut dezvăluiri surprinzătoare.

Ce au dezvăluit ispitele la bonfire, în ediția 17 a emisiunii Insula Iubirii sezonul 7, de la Antena 1

Concurenții au început să aibă ceva emoții atunci când au aflat că va exista o ceremonie a focului unde vor merge doar ispitele. După ce s-au aranjat, acestea s-au întâlnit cu Radu Vâlcan.

„Bună seara, fetelor! Mă bucur să vă văd. Voi ați intrat în această experiență ca ispite. Acesta este rolul vostru aici. Ați venit să cunoașteți oameni, ați venit să cuceriți acolo unde este loc de cucerit, dar și ca să ajutați cuplurile să descopere dacă sunt alături de persoana potrivită. Pe insulă nimeni nu purta o mască, niemni nu poate ascunde cine este cu adevărat. Fetelor, ne-am întâlnit în această seară pentru că trebuie să luați o decizie asumată, cu maturitatea pe care ați dobândit-o și în această perioadă în care ați fost aici. Dar, până atunci, vreau să vorbim puțin despre ce s-a întâmplat puțin în vila voastră, de la început și până în prezent”, a zis Radu Vâlcan.

Prima care a luat cuvântul a fost Oana Monea, care a vorbit despre Marius Moise și despre modul în care acesta a profitat de tot ce i-a oferit insula.

„Marius este foarte reținut, cu toate că a început să se mai deschidă puțin, la câteva glume. Nu cred că și-a asumat cu totul acest test, stând pe canapea nu înseamnă să îți asumi un test”, a zis Simona Alexuc despre Marius Budin.

„E foarte controlat, a mai fost într-un show și știe să se controleze. Ei s-au înțeles de acasă, cred eu, deoareceeu am avut un date cu el și am încercat să vorbesc cu el despre viața lui și ce am dedus eu e că după insulă toți urmăritorii de la insula unde a fost o să se mute la Insula Iubirii, deci practic pentru faimă”, a zis o altă ispită.

„Nici Iulian nu cred că și-a asumat testul ăsta”, a zis Simona Alexuc.

Ispitele au avut chiar și un sfat pentru Cristina Rancov, soția lui Iulian Clonț, apoi a venit în discuție Răzvan Kovacs.

„Este obositor, e vampir energetic. Cere multă afecțiune, energie, timp. Moise se ascunde de camere, Răvan le caută. Vrea să își creeze o imagine. El declară multe și zilnic își schimbă părerea. Sunt sigură că mai are sentimente pentru Ema, nu are cum să dispară în 2-3 săptămâni. Sau nu au fost niciodată. Ea ar trebui să își canalizeze toată energia spre viitorul ei lângă copil, pe o viață fără certuri. Va fi o relație toxică și cred că a fost toxică și până acum”, a zis Daria, dându-i totodată un sfat Emei Oprișan, în ediția 17 a emisiunii Insula Iubirii sezonul 7.

„E un băiețel obositor și nu prea respectă femeile din jurul lui”, a fost de părere Roxana Rapailă.

Tot ce trebuie să știi despre Insula Iubirii sezonul 7

Pornind de la premisa #cineiubeştenulasă şi aparent pline de încredere, cinci noi cupluri au luat decizia vieţii lor şi au decis să se supună celui mai dur test al relaţiei la Insula Iubirii sezonul 7, pornind într-o călătorie unică, plină de provocări şi tentaţii.

În cele două resorturi exclusiviste din Phuket, câte 10 ispite le vor fi alături în permanenţă celor care vor trebui să decidă dacă lasă loc tentaţiei să le distrugă relaţia, la Insula Iubirii sezonul 7. Curajoşii care au pornit pe drumul cunoaşterii vor petrece nu mai puţin de 21 de zile în compania seducătoarelor ispite, 21 de zile în care vor trebui să se convingă că #cineiubeştenulasă şi să parcurgă cel mai dur test al fidelităţii.

Și în acest sezon, AntenaPLAY îți aduce și mai multe momente ale celui mai dur test al relaţiei. Sezonul 7 Insula Iubirii este disponibil atât la TV joi și vineri de la 20:30, cât și pe AntenaPLAY. Mai mult, AntenaPLAY va avea două emisiuni exclusive unde fanii vor vedea imagini nedifuzate la TV. Este vorba despre categoriile AntenaPLAY Insula Iubirii PLUS și Insula Iubirii EXTRA.

În Insula Iubirii PLUS se pot vedea imagini din casa fetelor și imagini din casa băieților. Insula Iubirii PLUS îți aduce mai multe momente pe care concurenții le trăiesc alături de ispite.

În Insula Iubirii EXTRA sunt disponibile momentele integrale de la bonfire atât de la fete cât și de la băieți. Astfel, Insula Iubirii Extra îți arată integral dezvăluirile inedite ale concurenților în timpul ceremoniei focului la Insula Iubirii, alături de Radu Vâlcan, gazda show-ului.