Insula Iubirii, 20 august 2023. Concurenții s-au întâlnit cu Radu Vâlcan la bonfire. Bogdan Cîrlan a vorbit cu Matei Negrescu

Concurenții s-au întâlnit cu Radu Vâlcan la bonfire și Bogdan Cîrlan a avut parte de o surpriză neașteptată, în ediția 19 a emisiunii Insula Iubirii sezonul 7.

Ziua a început în forță pentru concurenții de la Insula Iubirii sezonul 7, care au fost nevoiți să aleasă cu cine vor să meargă la dream date. Nu a durat mult și aceștia s-au întâlnit cu Radu Vâlcan la o nouă ceremonie a focului, în ediția 19 a show-ului de la Antena 1.

Aventura din Thailanda se apropie cu pași repezi de final. După ce s-au decis cu ce ispită vor să meargă la date-ul final, concurenții s-au întâlnit cu Radu Vâlcan la un nou bonfire.

„Voi ați venit pe Insula Iubirii cu niște semne de întrebare față de relația voastră. Răzvan, Marius, voi ați luat deja o decizie, dar totuși o decizie care trebuie trecută prin focul final, de la ceremonia focului. Până atunci nimic nu este stabilit, nimic nu este bătut în cuie. Vă veți întâlni cu ispita de care partenerul s-a apropiat cel mai mult. Acum este ultima ocazie ca voi să aflați ce vă interesează, ce vreți să știți despre partenerele voastre. Așa că i-am invitat alături de noi pe băieții din vila partenerelor voastre”, a fost dezvăluirea făcută de Radu Vâlcan, în ediția 19 a emisiunii Insula Iubirii sezonul 7.

Prima ispită care și-a făcut apariția a fost Romeo Vasiloni și cei doi și-au aruncat replici acide încă de la început.

„Nu ești curios de ce mă aflu aici? În primul rând mă aflu aici pentru că m-a ales la dream date. Vreau să știi că o să te ierte ca om, dar nu cred că mai aveți șanse să rămâneți împreună. După cum văd eu lucrurile, Ema este hotărâtă. Noi doi ne-am apropiat mai mult și chiar ea zicea că acum simte că s-a eliberat totul. Și chiar am văzut asta, o Ema schimbată, e mai liniștită. Nu am pus presiune asupra ei ca s-o influențez, a fost decizia ei în totalitate”, a zis Romeo.

Răzvan Kovacs l-a ascultat și a părut afectat de vorbele acestuia, însă a încercat să nu arate asta

„Sper că Ema își va păstra decizia și va pleca cu mine acasă”, a mai zis ispita, în ediția 19 a emisiunii Insula Iubirii sezonul 7.

Iulian Clonț a avut ocazia să îl întâlnească pe Vlăduț, cel care își va petrece un dream date cu Cristina Rancov, soția lui.

Surpriza a fost mare atunci când l-a bonfire Bogdan se aștepta să îl vadă pe Andrei, dar și-a făcut apariția Matei Negrescu.

„L-am văzut pe Bogdan, era cam amărât. L-am văzut spășit, rezervat, îmi era milă de el”, a fost părerea ispitei despre partenerul Bogdan Cîrlan, la bonfire.

