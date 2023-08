Claudia și Bianca de la Insula Iubirii, discuție nedifuzată pe TV! Ce au vorbit cele două: „Nu îl consider vinovat”

Un moment de la Insula Iubirii care nu a fost difuzat pe TV a captat atenția fanilor emisiunii, după ce a fost surprinsă o discuție interesantă între Claudia Florescu și Bianca Giurcă. Ce au vorbit cele două și ce a ieșit la iveală.

Urmăritorii show-ului mai au doar câteva zile până la deznodământul final, atunci când vor afla cu adevărat cum vor părăsi cuplurile insula - împreună sau separat.

Un moment de la Insula Iubirii care nu a fost difuzat pe televizor a fostat postat pe platforma TikTok AntenaPLAY. Telespectatorii emisiunii pot vedea și astfel de momente importante din emisiune, captate cu atenție de către cameramai. Iată ce discuție a purtat Claudia Florescu cu Bianca Giurcă, și ce dezvăluiri au ieșit la iveală în urma conversației!

Citește și: Ema de la Insula Iubirii, mesaj controversat înainte de marea finală. Ce a postat concurenta în mediul online

Claudia Florescu și Bianca Giurcă de la Insula Iubirii, discuție nedifuzată pe TV. Ce au vorbit

În urma dezamăgirii trăite de către Bianca pe insulă, Claudia a încercat să o încurajeze și să o sfătuiască să fie puternică.

„Ești o persoană bună, ești o persoană inocentă, eu nu văd în tine răutate, ești inocentă și faptul că tu îl protejezi mereu pe Marius și nu vrei să vezi anumite lucruri înseamnă că ești o persoană bună, ești inocentă, că nu ai văzut adevărata a lucrurilor rele, dar cu timpul și cu experiența de viață vei înțelege ce este greșit și ce este corect. Situația asta îți dă de înțeles că nu te merită și meriți ceva mai bun!”, i-a spus antrenoarea de fitness colegei ei.

De cealaltă parte, în ciuda a tot ceea ce s-a întâmplat în emisiune, Bianca Giurcă a declarat că l-ar putea ierta pe Marius Moise pentru gesturile făcute, motivul fiind că îl iubește în continuare. Cu toate acestea, concurenta a reușit să tragă și câteva concluzii importante, cum ar fi că se poate descurca și singură de acum în colo.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Cum arată fosta soție a lui Marius Moise de la Insula Iubirii. Ea este femeia care i-a dăruit o fetiță

„În momentul ăsta... el orice ar face, eu tot așa o să-l văd. Problema e că mă văd pe mine altfel, de fapt, realizarea e că mă văd pe mine altfel. Nu-l consider vinovat, dar îmi dau seama că poate am nevoie de oameni, însă am nevoie să fiu singură. Mie nu îmi e frică de asta, dar cred că niciodată nu am gândit și simțit așa”, a răspuns aceasta.

„Acasă mă gândeam că relația mea se va termina sau va continua tot așa, dar îmi pare rău că se termină. Eu îl iubesc foarte mult pe Marius... acum nu conștientizez exact. Nu ne merităm unul pe altul. El nu e fericit cu mine, iar eu mă mint că mi-e bine așa. Orice om are nevoie să fie fericit și omul de lângă el să fie fericit lângă el”, a mai adăugat Bianca.