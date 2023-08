Insula Iubirii, 20 august 2023. Oana Monea s-a enervat și a avut o discuție aprinsă cu Marius Moise la dream date

Ispita Oana Monea s-a enervat și a răbufnit la dream date-ul cu Marius Moise, în ediția 19 a emisiunii Insula Iubirii sezonul 7. Camerele de filmat au surprins ce s-a întâmplat între ei.

Testul din Thailanda se apropie de final pentrucele patru cupluri care au rămas în competiție. Înainte de ultimul bonfire, concurenții au avut șansa de-a merge la un dream date cu ispita aleasă. A fost momentul în Marius Moise a avut ocazia să petreacă 24 de ore alături de Oana Monea, însă ispita s-a enervat și a răbufnit, la Insula Iubirii sezonul 7.

Oana Monea s-a enervat și a avut o discuție aprinsă cu Marius Moise la dream date, în ediția 19 a emisiunii Insula Iubirii sezonul 7

Ziua a început în forță pentru cei patru concurenți rămași la Insula Iubirii sezonul 7. Aceștia s-au întâlnit cu Radu Vâlcan și au fost puși să aleagă alături de cine vor să își petreacă ultimul date din Thailanda. Răzvan a ales-o pe Daria Cuflic, Marius Moise a ales să meargă la date cu Oana Monea, Iulian a invitat-o la dream date cu Adriana, iar Bogdan s-a gândit și a hotărât că la ultimul date îl va petrece alături de Simona Alexuc.

După o zi plină de plimbări și de tot felul de activități, Oana Monea și Marius Moise s-au retras la camera de hotel.

La un moment dat, între cei doi au ieșit scântei și ispita l-a pus imediat la punct.

„După cină am mers în cameră, dar pe scări, în drum spre camera noastră, el a încercat o apropiere, pentru că nu mai erau camerele acolo. Eu l-am refuzat, iar el s-a schimbat brusc, a devenit foarte trist, foarte îngândurat, nu mai avea dispoziție pentru nimic. A zis că se pune să doarmă, dar apoi a mers la țigară și eu am încercat să mă duc după el, să văd ce se întâmplă cu el. Mi-a spus că nu înțelege dacă el este atras de mine și dacă eu sunt atrasă de el, atunci de ce nu îi răspund la astfel de situații și de ce nu am rămas cu el acolo pe scări, unde nu erau camere, să nu știu”, a zis Oana Monea la testimonial.

„Mă acuzi că vreau să fac show, când eu...”, a zis concurentul ispitei.

„Gata! Ce te-a atins atât de tare chestia asta?”, i-a răspuns Oana Monea.

„Nu înțelegeam...Eu cred că am făcut doar ce am simțit”, a fost replica lui Marius.

„Îți mai explic o dată. În spatele camerelor încerci să mă atingi, să mă apuci, să nu știu ce. În fața camerelor îmi reproleși că de ce nu vin eu la tine, să se vadă în fața camerelor că eu vin după tine. Asta spui. Se vede, tu îmi reproșezi. Ce vrei? Să te caut când sunt camerele în altă parte? Nu sunt dispă, eu, aici, să stau, să faci tu ce simți tu, cum simți tu, în spatele camerelor. Dacă ești asumat vino spre mine în fața camerelor și fă ce vrei să faci, nu după colț. De ce îmi reproșezi mie că nu fac chestii în fața camerelor?”, a răbufnit ispita.

„Cred că i-am dat de înțeles faptul că nu sunt femeia potrivită pentru el, am fost un pic mai dură. Iar lui îi este teamă de latura asta a mea, de femeie puternică. Îi este teamă de femeile care au prea multe argumente”, a mai zis aceasta la testimonial, în ediția 19 a emisiunii Insula Iubirii sezonul 7.

