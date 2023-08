Insula Iubirii, 3 august 2023. Marius Moise a văzut la bonfire imagini cu Bianca Giurcă și ispita Alin Simoiu. Ce a făcut Răzvan

În ediția 13 a emisiunii Insula Iubirii sezonul 7, Marius Moise a fost „îngenunchiat” de filmările pe care le-a văzut cu Bianca Giurcă la bonfire.

Concurenții s-au întâlnit cu Radu Vâlcan la o nouă ceremonie a focului. A fost momentul în care fiecare concurent a putut să vadă imagini cu partenera lui. Pentru Marius Moise, tableta a adus filmări ce l-au „îngenunchiat” și, de la un anumit punct, acesta a refuzat să mai privească imaginile, în ediția 13 a emisiunii Insula Iubirii sezonul 7, de la Antena 1.

Marius Moise a văzut la bonfire noi imagini cu Bianca Giurcă și ispita Alin Simoiu, în ediția 13 a emisiunii Inusla Iubirii sezonul 7

Ediția 13 a emisiunii Insula Iubirii sezonul 7 a început în forță pentru Marius Moise, căci acesta a primit din partea lui Radu Vâlcan o serie de clipuri video ce l-au „îngenunchiat”. La un moment dat, acesta a fost atât de deranjat de ceea ce au surprins camerele de filmat încât a ales să nu mai privească tableta.

„Nu sunt niște imagini care să-mi facă plăcere. Cum și ea probabil a văzut la mine imagini care n-au fost frumoase. Mă bucur că totuși venirea mea aici nu a fost în zadar, am obținut niște răspunsuri, pentru că chiar asta îmi doream, să obțin niște răspunsuri și din partea mea, dar și din partea ei. Insula ajută să le găsim. Am aflat că lucrurile pe care le zicea ea cu iubirea aceea nu sunt reale, nu aveai cum să ai dubii după câteva zile dacă iubești o persoană și o apreciezi. Încerc să iau lucrurile bune, nu regret nicio clipă petrecută alături de ea. Mă bucur că am primit niște răspunsuri și nu am venit degeaba. Aveam dubii și înainte, chiar aveam. Ea în ultima perioadă nu și-a mai dorit să venim, dar eu aveam oarecare dubii și în privința ei, și în privința mea. Că se pot întâmpla niște lucruri și că iubirea asta spusă din gură și fără să demonstrezi…”, a zis concurentul, în ediția 13 a emisiunii Insula Iubirii sezonul 7.

„O să aveți ocazia la finalul acestui test să vă reîntâlniți cu partenerele alături de care ați venit aici în Thailanda, să lămuriți ce este de lămurit. Nu mai este foarte mult până la acel moment, dar e suficient timp ca să continuați această experiență. Este o șansă pentru voi, că sunteți aici și trăiți ceea ce trăiți, cu „bune, cu rele, dar totul este benefic vouă”, a fost replica lui Radu Vâlcan.

„Pentru mine, relația noastră s-a sfârșit acum. Sper să fie bine, sper să nu mai aibă îndoieli, îndoielile să fie certitudini. E problema ei de aici încolo, pe mine nu mă mai interesează”, a zis Marius Moise apoi.

Au urmat imagini și pentru Bogdan Cîrlan, Iulian Clonț și Marius Budin. Și Răzvan Kovacs a avut parte de o surpriză din partea lui Radu Vâlcan atunci când acesta a anunțat că i-a pregătit niște imagini cu Ema Oprișan, chiar dacă tânărul a anunțat că s-a despărțit de ea, într-o ediție anterioară.

„Am avut o scăpare care a fost filmată”, s-a confesat tânărul la bonfire.

Stând de vorbă cu Radu Vâlcan, acesta a dezvăluit dacă regretă sau nu despărțirea de Ema Oprișan.

După ce ceremonia focului s-a încheiat, Marius Moise a părut cel mai afectat dintre toți și cu greu a putut să își ascundă supărarea.

„Nu mă mai interesa oricum nimic. E foarte periculos când iubești foarte mult, e foarte periculos”, a fost concluzia lui la final de bonfire.

