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Insula Iubirii nu se difuzează sâmbătă, 14 noiembrie 2026.Ce schimbare a intervenit în programul Antena 1 și când revine emisiunea

Insula Iubirii revine vineri, 13 noiembrie 2026, la Antena 1. Emisiunea nu se difuzează sâmbătă. Ce schimbare apare în programul postului TV?

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Vineri, 13 Noiembrie 2026, 09:37 | Actualizat Vineri, 13 Noiembrie 2026, 09:40
Insula Iubirii nu se difuzează sâmbătă, 14 noiembrie 2026.Ce schimbare a intervenit în programul Antena 1 și când revine emisiunea | Antena 1
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Cel mai așteptat show de televiziune revine cu un nou episod vineri, 13 noiembrie 2026. „Insula Iubirii”, testul suprem al poveștilor de dragoste, se apropie de final, însă telespectatorii mai au parte de câteva ediții pline de tensiune, confruntări și dezvăluiri neașteptate.

Insula Iubirii, schimbare în programul Antena 1

Vineri, 13 noiembrie 2026, Radu Vâlcan îi așteaptă pe participanți la un nou bonfire incendiar. De această dată, însă, emisiunea va putea fi urmărită într-o singură seară, deoarece programul Antena 1 vine cu o modificare importantă. „Insula Iubirii” nu va fi difuzată sâmbătă, 14 noiembrie 2026.

Motivul este unul special: telespectatorii sunt invitați să urmărească o confruntare importantă din fotbalul internațional. Naționala României întâlnește Polonia sâmbătă, 14 noiembrie 2026, într-un meci din UEFA Nations League.

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Partida va fi transmisă în direct la Antena 1 și pe AntenaPLAY, începând cu ora 21:45. Programul dedicat fotbalului va debuta mai devreme, de la ora 21:00, când telespectatorii vor putea urmări studioul de meci, cu informații și analize înaintea fluierului de start.

Astfel, fanii emisiunii „Insula Iubirii” trebuie să știe că următoarea ediție este programată vineri, 13 noiembrie, iar sâmbătă seara postul de televiziune își îndreaptă atenția către fotbal.

Citește și: România – Polonia, sâmbătă, 14 noiembrie. La ce oră începe meciul revanșei și ce se schimbă în programul Antena 1

Ce s-a întâmplat în ultima ediție din Insula Iubirii

În ediția precedentă a emisiunii „Insula Iubirii”, fetele au participat la ceremonia focului, unde au avut parte de momente dificile și imagini care le-au pus la încercare încrederea în parteneri.

Bianca, Mira și Claudia au participat la un bonfire special alături de Radu Vâlcan. Bianca a avut ocazia să vadă imagini exclusive de la întâlnirea de 24 de ore dintre Prințul Marco și Gabriella Barbu. Scenele urmărite au pus-o într-o situație neașteptată și au ridicat noi semne de întrebare cu privire la relația lor.

Nici celelalte concurente nu au avut parte de momente ușoare. Ionuț Mocănița a refuzat să participe la testul poligraf, în timp ce Claudia a luat o decizie radicală în timpul ceremoniei focului: și-a aruncat colierul în flăcări.

Gestul ei a demonstrat cât de mult au afectat-o experiențele trăite în Thailanda și cât de aproape este de o decizie importantă în privința relației.

Ce alte imagini vor vedea concurentele și ce decizii vor lua după confruntările de la bonfire? Răspunsurile vor putea fi urmărite vineri, 13 noiembrie 2026, într-o nouă ediție „Insula Iubirii”, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

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