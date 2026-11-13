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România – Polonia, sâmbătă, 14 noiembrie. La ce oră începe meciul revanșei și ce se schimbă în programul Antena 1

România – Polonia, sâmbătă, 14 noiembrie 2026. Află la ce oră începe meciul, unde se transmite și ce schimbări apar în programul Antena 1.

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Vineri, 13 Noiembrie 2026, 09:01 | Actualizat Vineri, 13 Noiembrie 2026, 09:03
România – Polonia, sâmbătă, 14 noiembrie | Profimediaimages.ro
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Naționala României întâlnește Polonia sâmbătă, 14 noiembrie 2026, într-un meci important din UEFA Nations League. Tricolorii pregătiți de Gheorghe Hagi vor încerca să obțină primul rezultat pozitiv din actuala campanie. Află la ce oră începe partida, unde poate fi urmărită și ce modificări apar în programul Antena 1.

La ce oră începe meciul România – Polonia, sâmbătă, 14 noiembrie 2026

Sâmbătă, 14 noiembrie 2026, România și Polonia se întâlnesc pe Arena Națională din București, într-o partidă din etapa a cincea a Ligii Națiunilor. Pentru echipa pregătită de Gheorghe Hagi, confruntarea reprezintă o nouă șansă de a obține un rezultat pozitiv, după un început dificil de campanie. Meciul va fi transmis în direct la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

Partida România – Polonia începe sâmbătă, 14 noiembrie 2026, de la ora 21:45, pe Arena Națională din București. Telespectatorii vor putea urmări confruntarea în direct la Antena 1, dar și online, pe platforma AntenaPLAY.

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Programul dedicat fotbalului începe însă mai devreme. De la ora 21:00, Antena 1 va difuza studioul de meci, unde vor fi prezentate informații despre confruntarea dintre cele două reprezentative.

România caută revanșa în fața Poloniei

Confruntarea de sâmbătă are o miză importantă pentru tricolori. În partida tur, disputată pe 2 octombrie 2026, România a fost învinsă de Polonia cu scorul de 6-0.

Naționala pregătită de Gheorghe Hagi își dorește să demonstreze că poate avea o evoluție mai bună în fața propriilor suporteri.

După primele patru etape din UEFA Nations League, România nu a reușit să acumuleze niciun punct, astfel că ultimele două partide din grupă sunt importante pentru evitarea retrogradării. Din grupa B4 mai fac parte Suedia și Bosnia-Herțegovina.

Ce se difuzează la Antena 1 în locul emisiunii Insula Iubirii

Meciul România – Polonia aduce și o modificare în programul obișnuit al postului Antena 1. Insula Iubirii nu va fi difuzată sâmbătă, 14 noiembrie 2026, seara fiind dedicată echipei naționale.

Emisiunea prezentată de Radu Vâlcan revine pe micile ecrane vineri, 20 noiembrie. Astfel, sâmbătă, 14 noiembrie, telespectatorii vor putea urmări de la ora 21:00 studioul dedicat partidei, iar de la 21:45, meciul România – Polonia.

Când joacă România următorul meci

După confruntarea cu Polonia, naționala României va mai disputa o partidă în actuala ediție a grupelor UEFA Nations League. Marți, 17 noiembrie 2026, de la ora 21:45, România va întâlni Bosnia-Herțegovina, în deplasare, pe stadionul Bilino Polje din Zenica. Și această partidă va putea fi urmărită în direct la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

Citește și: La ce oră începe Insula Iubirii, vineri, 13 noiembrie 2026. Programul Antena 1 și ce trebuie să știe telespectatorii

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