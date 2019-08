Declarațiile Geaninei l-au scos din minți pe Costas. Bărbatul s-a dezlănțuit: „E o mizerie de femeie! Un gunoi”

Insula Iubirii. Sezon 5. Episod 16. La doar câteva ore după ce a văzut că secretele lui au fost demascate de Geanina, Costas a declanșat un șir de reproșuri la adresa fostei sale iubite.

La micul dejun, în fața bărbaților, Costas a continuat demostrația de revoltă la adresa Geaninei.

„E o mizerie de femeie! Un gunoi, un nimic pentru mine!”, a spus el.

Deși, cu o seară înainte, înțelesese motivele, la testimoniale a fost la fel de nedumerit de declarațiile Geaninei. „De ce să dai în mine? Ce ți-am făcut eu? Cu ce ți-am greșit eu în viața asta?”, considerând că i s-a făcut o nedreptate.

„Când am venit aici, am luat o pastă de dinți. I-am dat-o ei pe aia bună și am luat-o eu pe aia folosită.... E o mizerie de femeie”, a continuat Costas.

„De la a spune că te schimbi și până la a face acest lucru, este cale foarte lungă. Schimbarea nu vine în zece zile. Nu poți să fii acum un adolescent care face tâmpenii și să spui că după zece zile pe insulă ești maturul care vrea să facă împrumut la bancă, trei copii...”, a spus Nicoleta.

