Insula iubirii sezon 8, 23 iulie 2024. Cornel Luchian a fost dezamăgit de Iustina după ce a văzut imaginile de la bonfire

În ediția 5 a emisiunii Insula Iubirii sezonul 8, Cornel a văzut la bonfire imagini cu iubita lui, Iustina. Acesta a fost dezamăgit atunci când a văzut că aceasta a vorbit despre copiii lui.

Radu Vâlcan i-a invitat pe concurenți să ia parte la bonfire, în ediția 5 a emisiunii Insula Iubirii sezonul 8. Băieții au avut parte de un moment special în care au putut vedea noi imagini cu iubitele lor. Pentru Cornel, ceremonia focului a adus un gust amar după ce acesta a văzut ce a zis partenera lui.

Cornel Luchian a fost dezamăgit de Iustina după ce a văzut imaginile de la bonfire, în ediția 5 din 23 iulie 2024 a emisiunii Insula Iubirii sezonul 8

Radu Vâlcan i-a invitat pe concurenți la o ceremonie a focului în ediția 5 a emisiunii Insula Iubirii sezonul 8. După ce Robert a făcut confesiuni neașteptate despre el și iubita lui, iată că a venit rândul lui Cornel să o vadă pe Iustina alături de ispite.

Imaginile au prezentat-o pe Iustina făcând dezvăluiri neașteptate despre partenerul ei: „Cornel a făcut un accident mortal la 25 de ani, a fost paralizat. Nu putea să meargă, a fost în scaun cu rotile. Are cusături, e cusut tot-tot. I-au fost reconstruite urechila, fața i-a fos reconstruită, tot-tot. A avut un accident mortal, mergea la muncă, era în Italia cu niște colegi. El era pe bancheta din spate și a ieșit prin geamul din față, ăia din față nu au pățit nimic. Și a fost declarat mort.

A suferit mult după accident. El de asta s-a și căsătorit cu asta, că ea a fost lângă el atunci, erau de o lună. Și a luat-o din milă. Ei sunt și pocăiți. Fosta lui nevastă l-a terorizat. Eu sunt foarte atentă cu el, să nu îl supăr. El e foarte sensibil. La început îl atacam mult, îi spuneam dacă se gândește la fosta. Chiar a fost urât din partea mea, că el chiar suferea. El are o problemă, nu mă lasă să merg la muncă decoltată sau cu fuste scurte, doar în preajma lui. Mă ajută financiar, toț banii pe care îi am sunt de la Cornel. Eu tot ce am acum, și operațiile, tot de la el am. Tata m-a învățat o chestie: banii lui sunt banii familiei și banii mei sunt banii mei. Noi avem și firmă împreună”, a spus Iustina, în ediția 5 a emisiunii Insula Iubirii sezonul 8.

„Ea a făcut un rezumat la spusele mele, ceea ce s-a întâmplat cu adevărat e mult mai greu și sincer nu vreau să vorbesc despre asta”, a zis Cornel.

Au urmat și alte imagini cu Iustina care a făcut dezvăluiri din intimitatea lor: „Problema mea nu a fost că a divulgate tot felul de lucruri, cu modul de exprimare”, a completat el.

„Mereu vorbește cu Dumnezeu, că el a fost în Rai. Mi-a spus că se gândește mereu ce lume e acolo, că nu găsește aici, dar se gândește și că are patru copii aici. Are patru copii. Eu mă înțeleg foarte bine cu copiii lui și mă iubesc. Copiii stau la mama lor, în Iași. Mergem săptămânal acolo. Cumva el ar trebui să mă aprecieze mai mult. A zis că e coadă de femei în spatele lui, dar nu știu ce femei ar accepta așa ceva. Soția lui punea poze cu mine, zicea tot felul de lucruri, acum mergem la ei acasă și stau cu ea la masă”, a zis Iustina într-un alt moment dezvăluit la bonfire.

Ulterior, Cornel a explicat faptul că l-a deranjat că iubita lui a vorbit despre cei mici: „Aș fi preferat să nu vorbească de copii”.

