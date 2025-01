Reacția Laviniei Pîrva după ce s-a spus că s-a băgat în căsnicia Andreei Marin cu Ștefan Bănică: „Nimeni nu deține pe nimeni”

Lavinia Pîrva a vorbit pentru prima dată despre speculațiile conform cărora a intervenit în căsnicia lui Ștefan Bănică cu Andreea Marin. Iată mai jos declarațiile!

Lavinia Pîrva și-a deschis sufletul în cadrul unui podcast în care a fost invitată recent și a vorbit despre mariajul cu Ștefan Bănică, obstacolele întâmpinate la începutul relației, dar și cum au reușit să rămână împreună până astăzi.

Lavinia Pîrva a vorbit pentru prima dată despre începutul relației cu Ștefan Bănică

Lavinia Pîrva a mărturisit că la începutul relației cu Ștefan Bănică a trecut printr-o perioadă dureroasă, în care a fost etichetată greșit. Bruneta a vorbit inclusiv despre zvonurile conform cărora ar fi intervenit în mariajul lui Ștefan Bănică cu Andreea Marin, pe care însă nu le-a confirmat niciodată.

„Acum niște ani, am avut o perioadă destul de grea, pe care nu știam să o gestionez. La un moment dat, am fost depășită de orice situație și am spus așa: <<Doamne, vreau să aflu niște răspunsuri, dar care să nu vină din exterior, vreau să vină din interiorul meu>>. În momentul acela s-a deschis o altă zonă a vieții mele, în sensul că am început să cunosc altfel de oameni, am început să citesc.

A fost chiar în anul în care am oficializat relația cu Ștefan. A fost ceva greu atunci. Ceva greu de dus pentru mine la momentul acela. Eram total nepregătită. Eram un om care nu făcuse rău la nimeni. La momentul acela s-a scris că am făcut, că am dres, că am stat în spatele mașinii, într-un portbagaj. Eu citeam și nu înțelegeam ce se întâmplă. Mi s-a pus o etichetă și am avut o imagine care nu avea nicio legătură cu mine. N-am simțit nevoia să demonstrez nimic și nici acum nu simt. Eu sunt de părere că atunci când un lucru trebuie să fie clar, va fi”, a declarat Lavinia Pîrva, citată de Libertatea.

Lavinia Pîrva a subliniat că secretul relației lor de durată este lipsa geloziei. Bruneta a mai precizat că Ștefan Bănică nu a făcut-o niciodată să se simtă nesigură.

„Nimeni nu pierde pe nimeni, pentru că nimeni nu deține pe nimeni. Eu așa am plecat la drum, cu acest lucru. Cum ar fi fost ca eu să fiu geloasă pe Ștefan? Ar fi fost ceva rău. E logic că omul ăsta e unul dintre cei mai iubiți artiști, unul dintre cei mai râvniți bărbați. Dacă aș fi fost geloasă, ar fi durat relația o lună, două, trei, cinci… Cred că nu despre asta este vorba într-o relație. Cred că ține și de omul de lângă tine, adică atitudinea asta pe care eu o am cred că i se datorează și lui”, a mărturisit Lavinia Pîrva, potrivit sursei citate mai sus.

„Pe mine soțul meu nu m-a făcut niciodată să simt ceva în neregulă sau să mă simt prost în vreo situație. Respectul e unul reciproc și foarte mare și atunci nu e cazul. Nu e nevoie să căutăm (în telefonul celuilalt – n.red.). E și o chestiune de maturitate. În primul rând, ține de omul de lângă tine. Atunci când iubești și omul de lângă tine se poartă cum nu trebuie, să nu folosim alți termeni, normal că suferi. Normal că te doare, normal că poți avea anumite reacții, e firesc”, a mai adăugat ea.

