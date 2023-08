Insula Iubirii, sezonul 7. În ce relații au rămas Claudia Florescu și ispita Andrei Ifrim, după experiența din Thailanda

Claudia Florescu a dat cărțile pe față în ceea ce privește relația pe care o are acum pe ispita Andrei Ifrim, după experiența din Thailanda. Iată ce dezvăluiri a făcut concurenta de la Insula Iubirii despre bărbatul cu care a interacționat cel mai mult în emisiune.

Deznodământul sezonului 7 Insula Iubirii a ținut cu sufletul la gură telespectatorii duminică seară, 27 august 2023. Printre cuplurile care au surprins cu parcursul lor de la întoarcerea din Thailanda se numără Claudia Florescu și Bogdan Cîrlan.

Deși au emoționat pe toată lumea cu momentul lor senzațional din Finala reality show-ului, cei doi au luat o decizie neașteptată la doar 3 luni de la revenirea în România. Concurenta nu a observat nicio schimbare din cele promise de iubitul ei în emisiune, motiv pentru care a inițiat despărțirea.

„După revenirea noastră în România a fost o perioadă frumoasă, o perioadă cu ambiții, după care lucrurile s-au schimbat. La distanță de vreo 3 luni am decis să ne despărțim. Îi place să trăiască în confortul lui și asta niciodată nu mi-a plăcut la el, că nu a făcut măcar un pas mai mult decât putea”, a mărturisit Claudia Florescu la 6 luni de la plecarea de pe insulă.

De altfel, Bogdan Cîrlan a dezvăluit în cadrul testimonialului final că nu și-a mai găsit motivația odată cu venirea în țară. Așadar, acesta a renunțat la locul de muncă și la pasiunea lui pentru sport: „Am avut o cădere, nu aveam chef să muncesc, nu aveam chef să fac absolut nimic. Și în momentul de față mă întreb de ce am căzut, de ce m-am lăsat. Cred că a fost relaxarea aia data de faptul că nu pot să o pierd”.

Ce relație are acum Claudia Florescu cu ispita Andrei Ifrim de la Insula Iubirii sezonul 7

Nu mai reprezintă un secret pentru fanii Insula Iubirii faptul că fosta parteneră a lui Bogdan Cîrlan s-a simțit atrasă de ispita Andrei Ifrim în Thailanda. Cei doi au petrecut mult timp împreună la vilă, dar și la date-uri.

Atunci când au devenit mai apropiați, concurenta a luat decizia de a distanța de el. Astfel, aceasta a mers la ultimele întâlniri alături de Matei Negrescu. Claudia Florescu s-a înțeles la fel de bine și cu el, însă nu a avut nicio conexiune evidentă.

La interviul final, aceasta a dezvăluit că încă ține legătura cu Andrei Ifrim. Mai mult, cei doi s-au și văzut în România: „Acum două săptămâni am fost la Cluj și am concurat, a venit și Andrei împreună cu Alin. M-au susținut. Am fost cu ei la cină. Am ținut un raport de amiciție și ne auzim mai mereu”

„Andrei îmi place pentru că m-a susținut mereu. M-a atras foarte mult psihic. Este o persoană cu care poți să faci orice”, a mai adăugat ea.

„Deci, n-ai zice „nu” unei eventuale relații cu el?”, a întrebat-o reporterul.

„Nu se știe niciodată pe viitor ce se poate întâmpla”, a fost răspunsul sincer al Claudiei Florescu.

