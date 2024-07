Insula Iubirii, sezonul 8, 15 iulie 2024. Radu Vâlcan și cuplurile s-au întâlnit la primul bonfire. Ce secrete au ieșit la iveală

Cele cinci cupluri curajoase au fost invitate de Radu Vâlcan la primul bonfire din acest sezon. Iată ce secrete au ieșit la iveală!

Cele cinci cupluri de la Insula Iubirii sezonul 8 au avut parte de prima lor ceremonie a focului. Rând pe rând, partenerii au vorbit despre relațiile lor, dar și despre secretele care îi leagă. Primii care au răspuns întrebărilor iscoditoare ale prezentatorului au fost Iustina Loghin și Cornel Luchian. Dezvăluirile celor doi l-au luat prin surprindere inclusiv pe Radu Vâlcan.

Insula Iubirii, sezonul 8, 15 iulie 2024. Radu Vâlcan și cele cinci cupluri, față în față la primul lor bonfire

Radu Vâlcan a făcut cunoștință cu cele cinci cupluri de la Insula Iubirii sezonul 8. Primii care au fost luați la întrebări au fost Iustina Loghin și Cornel Luchian.

Tânăra a mărturisit că are anumite dubii în privința iubitului ei, din cauza greșelilor pe care acesta le-a făcut în trecut. Iustina vrea să fie sigură că merită să facă pasul cel mare alături de Cornel, mai ales că au nunta deja programată.

„Cea mai mare greșeală pot să o spun, pentru că mi-o asum. Am vorbit la telefon cu altcineva. O fostă iubită. Eu am sunat-o. Pur și simplu cred că eram curios să știu ce mai face. A fost un moment de slăbiciune, așa îl numesc eu”, a mărturisit Cornel în fața lui Radu Vâlcan.

„(...) El a vorbit de mai multe ori, nu doar o singură dată și nu cu o singură fostă, ci cu mai multe (...)”, a adăugat Iustina.

La testimoniale, Iustina și Cornel au dezvăluit că cel mai greu moment al relației lor a fost atunci când ea a plecat la Istanbul pentru o operație de rinoplastie, pe care o primise cadou de la el, timp în care el o înșela în România.

„Am ajuns la Istanbul, totul bine și frumos până când mi-au scris două fete, după ce Cornel a început să le dea mesaje. Le-a chemat aici, în casa noastră, în patul nostru. El a insistat, a dat detalii unde stă el. Am vrut să închei relația atunci, am zis că nu pot așa ceva (...) Dar am reușit să trec peste, pentru că nu a fost ceva atât de grav”, a adăugat viitoarea soție a lui Cornel Luchian.

Bărbatul a mai dezvăluit că înainte de a o cunoaște pe Iustina a fost căsătorit timp de nouă ani, iar din acel mariaj are patru copii: două fete și doi băieți.

„Am avut o relație de nouă ani. Am fost căsătorit, am copii din acea relație. Acum aproape un an am divorțat, deși relația se stricase de mai mulți ani (...) Iustina a fost unica femeie care a putut să înțeleagă asta și a dat dovată de maturitate (...) Am o relație foarte bună cu fosta soție, țin zilnic legătura cu ea”, a mai precizat Cornel.

Premiera sezonului 8 de Insula Iubirii se vede în această seară, de la 20:30, pe Antena 1

Testul fidelităţii este pregătit să pună la încercare noi cupluri în faţa a milioane de telespectatori. Insula Iubirii aduce pe micile ecrane cinci cupluri, care vor juca totul pe o singură carte. Pentru ca testul să fie complet, ispitele - zece feminine și zece masculine - sunt gata să întoarcă pe dos viețile participanților!

Timp de 21 de zile, concurenții vor locui separat de partenerii lor, dar aproape de ispite mai seducătoare ca oricând. Zeci de camere de filmat vor fi gata să surprindă şi cele mai mici gesturi ale curajoşilor care au decis că doar Insula Iubirii le poate aduce răspunsurile căutate.

Aventura Insula Iubirii sezonul 8 va putea fi urmărită luni, marți și miercuri pe Antena 1 și în AntenaPLAY, iar imagini nedifuzate vor putea fi analizate săptămânal, numai în AntenaPLAY.