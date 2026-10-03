Ionuț Mocăniță, refuzat de două ori la Insula Iubirii. Ce ispite nu au vrut să meargă cu el la date

Ionuț Mocăniță a avut parte de o situație neașteptată la Insula Iubirii. Concurentul a încercat să își aleagă o parteneră pentru date, însă două ispite au refuzat invitația.

Totul s-a întâmplat în momentul în care concurenții și ispitele s-au întâlnit pentru a face alegerile pentru date. Radu Vâlcan le-a cerut participanților să facă alegeri cât mai simple și în avantajul lor: „Sper să nu faceți alegeri dezahardate. Să faceți alegeri simple, în favoarea voastră. Mocăniță, te rog”.

Ionuț a ales-o pe Andrușca, dar ispita a refuzat

Ionuț Mocăniță a făcut prima alegere și a decis să îi ofere Andrușcăi ocazia de a petrece timp împreună.

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Răspunsul ispitei a venit imediat. Andrușca a explicat că nu simte că între ei există o conexiune și că nu vede un motiv pentru care ar merge la întâlnire cu el.

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Momentul i-a surprins pe ceilalți concurenți. Marcel a povestit la testimonial cum a perceput reacția ispitei.

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La rândul ei, Andrușca a explicat de ce a ales să refuze invitația lui Ionuț.

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Și ispita Larisa a refuzat invitația lui Ionuț

După refuzul Andrușcăi, Ionuț a trebuit să facă o nouă alegere. Concurentul a ales-o pe Larisa.

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Radu Vâlcan a vrut să afle dacă Larisa este de acord să meargă la întâlnire.

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Ionuț a fost astfel refuzat pentru a doua oară. Concurentul a recunoscut ulterior că alegerea i s-a părut puțin forțată și că, din punctul lui de vedere, lipsa comunicării dintre el și ispite putea fi rezolvată mai simplu.

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Ionuț a ajuns să aleagă a treia ispită

După două refuzuri consecutive, Ionuț a fost pus din nou în situația de a alege o parteneră pentru date. De această dată, concurentul a recunoscut că momentul a devenit mult mai dificil.

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În cele din urmă, Ionuț a ales-o pe Frankie. Spre deosebire de Andrușca și Larisa, aceasta a acceptat invitația.

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Astfel, după două refuzuri, Ionuț Mocăniță a reușit să își găsească partenera pentru date.

Insula Iubirii poate fi urmărită la Antena 1, iar episoadele și momentele exclusive sunt disponibile și în AntenaPLAY.

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