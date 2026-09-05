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Insula Iubirii, 5 septembrie 2026. De unde o cunoaște, de fapt, Ionuț Mocăniță pe ispita Rebecca Toma. Ce legătură exista între ei

Ionuț Mocăniță o cunoștea deja pe ispita Rebecca Toma înainte de „Insula Iubirii”. Află ce legătură exista între cei doi și cum s-au cunoscut.

Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Sambata, 05 Septembrie 2026, 20:05 | Actualizat Sambata, 05 Septembrie 2026, 20:11
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Insula Iubirii, 5 septembrie 2026. De unde o cunoaște, de fapt, Ionuț Mocăniță pe ispita Rebecca Toma. Ce legătură exista între ei | Antena 1
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Ionuț Mocăniță și Claudia Ion, în vârstă de 28, respectiv 25 de ani, formează cel de-al patrulea cuplu al sezonului 10 de la „Insula Iubirii”. Cei doi sunt împreună de aproape trei ani și au decis să participe la aventura din Thailanda pentru a-și testa relația și pentru a vedea cât de puternică este legătura dintre ei.

De unde o cunoaște, de fapt, Ionuț Mocăniță pe ispita Rebecca Toma

Ionuț este hairstylist, în timp ce Claudia lucrează în domeniul beauty, fiind nail artist. Ajunși în Thailanda, Ionuț a avut parte de o surpriză încă din primele momente ale experienței. Concurențul pare că o cunoștea deja pe una dintre ispitele feminine, Rebecca Toma.

De altfel, concurentul a recunoscut că nu este prima dată când se întâlnește cu Rebecca. Între cei doi nu a existat însă o relație, ci s-au cunoscut prin intermediul unor prieteni comuni.

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„Eu o știu pe Rebecca. Am avut niște prieteni comuni”, a explicat Ionuț Mocăniță.

La rândul ei, Rebecca Toma a povestit cum au ajuns să se cunoască și de ce drumurile lor s-au intersectat de mai multe ori de-a lungul timpului.

„Aveam eu un iubit, iar iubitul meu de atunci era cel mai bun prieten al iubitei lui de atunci și așa se mai întâmpla să ne vedem. După, el s-a mutat în București și m-am mutat și eu în București și tot așa. Mi-am făcut o prietenă care se întâmplă să fie cea mai bună prietenă a Claudiei, iubita lui”, a povestit Rebecca.

Astfel, legătura dintre Ionuț și Rebecca Toma datează de dinaintea participării la „Insula Iubirii” și are la bază cercul lor comun de prieteni. Întâlnirea celor doi în Thailanda a fost, așadar, una cu atât mai interesantă, mai ales că Ionuț se afla acolo alături de iubita sa, Claudia.

Întrebat ce impresie are despre Rebecca, Ionuț a avut și câteva cuvinte de apreciere la adresa acesteia.

„Știu că e o fată inteligentă”, a mai spus concurentul.

Rămâne de văzut dacă faptul că Ionuț și Rebecca se cunoșteau înainte de venirea în Thailanda va influența în vreun fel experiența lor pe „Insula Iubirii” și relația lui cu Claudia. Într-un sezon în care fiecare întâlnire și fiecare apropiere pot schimba dinamica dintre concurenți și ispite, trecutul comun al celor doi reprezintă, cu siguranță, un detaliu care poate stârni numeroase reacții.

Citește și: Începe Insula Iubirii 2026. Cine sunt cuplurile care își testează relația în sezonul 10 și ce ispite intră în joc

„Insula Iubirii”, la Antena 1

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„Insula Iubirii” poate fi urmărită la Antena 1, unde sezonul 10 aduce noi cupluri, ispite și momente tensionate din Thailanda. Pentru cei care vor să afle când sunt difuzate următoarele ediții și ce alte emisiuni sunt programate, programul TV Antena 1 oferă informații despre emisiunile difuzate în fiecare zi.

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