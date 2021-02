Irina Stroia se confruntă cu grave probleme de sănătate. Fosta ispită de la "Insula Iubirii" a făcut totul public

Irina Stroia a devenit o figură cunoscut în showbiz-ul românesc după ce a apărut pe micile ecrane ale telespectatorilor. Aceasta a fost una dintre cele mai provocatoare ispite din cadrul sezoanelor 4 și 5 ale emisiunii "Insula Iubirii".

După ce a părăsit aventura din Thailanda, tânăra s-a retras departe de luminile reflectoarelor, iar din acest motiv foarte puțini știu faptul că s-a confruntat cu o boala groaznică. Irina a fost diagnosticată în ianuarie 2020, în urma unor analize de rutină, cu cancer de col uterin, însă după 6 luni de tratament a reușit să scape din ghearele bolii.

Irina Stroia a aflat despre faptul că se află în stadiul 2 de cancer după ce a fost în cabinetul medicului pentru a afla motivul apariției unor coșuri.

"Am fost diagnosticată anul trecut pe vremea asta. Am luat un tratament timp de 6 luni. În august am oprit tratamentul și am hotărât alături de medici că este ok să îmi las corpul să lupte, pentru că este un organism tânăr." a spus Irina în cadrul emisiunii Xtra Night Show.