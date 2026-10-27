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Ispita Andreea de la Insula Iubirii, ironii la adresa lui Ian și a Mirei, după bonfire. Marco a vorbit despre sărutul cu Jaguarul

Ispita Andreea de la Insula Iubirii a făcut remarci despre Ian și Mira, după bonfire, la Insula Iubirii. Prințul Marco a dezvăluit ce s-ar fi întâmplat între concurentă și Jaguarul.

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Marti, 27 Octombrie 2026, 12:01 | Actualizat Marti, 27 Octombrie 2026, 12:04
Ispita Andreea de la Insula Iubirii, ironii la adresa lui Ian și a Mirei, după bonfire | colaj spynews / antena 1
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Întoarcerea de la bonfire a adus noi discuții în vila băieților de la Insula Iubirii. Ian a vrut să le povestească celorlalți ce a văzut, însă l-a lăsat pe Marco să vorbească despre apropierea dintre iubita lui, Mira, și Jaguarul. În tot acest timp, ispita Andreea a făcut o remarcă ironică la adresa celor doi, comparându-i cu animalele junglei: Șarpele și Jaguarul.

Ian l-a pus pe Marco să povestească ce s-a întâmplat la bonfire

După ce s-au întors de la bonfire, băieții au început să discute despre imaginile văzute. Pentru Ian, imaginile cu Mira și Jaguarul au fost un subiect delicat. În loc să povestească el totul de la început, i-a cerut lui Marco să spună ce s-a întâmplat.

Prințul Marco a vorbit direct despre ceea ce s-ar fi întâmplat între cei doi și a făcut referire la un sărut. Soțul Biancăi Ghiurcă nu a ezitat să își spună părerea despre imaginile văzute la bonfire. Acesta a susținut că Mira ar fi trecut deja o limită în apropierea de Jaguarul, chiar dacă flacăra lui Ian nu s-a aprins.

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Ulterior, Ian a ținut să explice cum a perceput el imaginile cu iubita sa.

Ispita Andreea, ironii la adresa lui Ian și a Mirei

În timp ce băieții discutau despre imaginile de la bonfire, ispita Andreea a avut și ea o reacție. La testimonial, aceasta a făcut o remarcă ironică despre felul în care Ian și Mira par să gestioneze experiența de la Insula Iubirii.

Andreea a ales să îi compare cu două animale considerate periculoase în junglă, Șarpele și Jaguarul.

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