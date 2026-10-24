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Jaguarul și Mira, tot mai apropiați la Insula Iubirii! Gestul intim făcut de ispită. Camerele au surprins totul

Jaguarul și Mira s-au apropiat tot mai mult la Insula Iubirii, iar asta se vede cu ochiul liber la fiecare pas. Ce a făcut ispita pentru concurentă.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Sambata, 24 Octombrie 2026, 08:30 | Actualizat Vineri, 23 Octombrie 2026, 21:13
Jaguarul și Mira, tot mai apropiați la Insula Iubirii! Gestul intim făcut de ispită. Camerele au surprins totul | antena 1
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Jaguarul pare să fi găsit la Insula Iubirii o conexiune pe care nu o anticipase. George, cunoscut de concurenți și de ispite pentru stilul său glumeț, a început să se apropie tot mai mult de Mira Corbu, iar interacțiunile dintre cei doi au devenit din ce în ce mai intense.

Jaguarul și Mira, tot mai apropiați la Insula Iubirii!

Între discuții sincere, gesturi tandre și atingeri care au atras atenția, ispita a lăsat să se vadă o latură mult mai vulnerabilă decât cea cu care și-a obișnuit până acum publicul.

În timpul unei discuții despre relația sa, Mira a vorbit despre problemele pe care le are cu iubitul ei. Tânăra a mărturisit că o deranjează faptul că acesta o minte chiar și în privința unor lucruri aparent banale și a recunoscut că, uneori, este posibil să fi avut reacții exagerate, inclusiv atunci când partenerul ei pierdea bani.

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Mira a explicat și care ar fi unul dintre motivele importante pentru care au ajuns împreună în emisiune: iubitul ei ar fi vrut să o vadă în preajma altor bărbați. Cei doi sunt împreună de patru ani, însă relația lor are un trecut complicat. Concurenta a recunoscut că, la numai două luni de la începutul poveștii lor, și-a înșelat partenerul cu fostul iubit, un episod care pare să fi lăsat urme în relația lor.

Jaguarul și Mira Corbu, tot mai apropiați. „Prima zi în care m-am simțit dorit, iubit”

În acest context, George a vorbit deschis despre felul în care privește iertarea și greșelile dintr-un cuplu. Supranumidu-se „preotul Jaguar”, acesta a făcut o remarcă în stilul său caracteristic: „Mi se spune preotul Jaguar, dar ele nu știu că mie-mi plac păcătoasele”.

Dincolo de glume, ispita a avut și un mesaj serios despre dificultatea de a trece peste anumite experiențe. „Dacă nu ierți, nu uiți”, a spus George, într-un moment în care discuția a căpătat o notă mult mai personală.

Ulterior, apropierea dintre el și Mira a devenit tot mai evidentă. Cei doi au avut parte de momente tandre, iar atingerile și săruturile pe gât au sugerat că între ei se conturează o atracție puternică. Mira a recunoscut că a simțit o conexiune aparte cu George, descriind-o drept una foarte pătrunzătoare.

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La rândul său, Jaguarul a făcut o mărturisire care a surprins prin sinceritate: „Prima zi în care m-am simțit dorit, iubit și am simțit că am nevoie de tine, de prezența ta”.

Rămâne de văzut dacă apropierea dintre George și Mira va depăși nivelul atracției de moment și ce consecințe va avea asupra relației tinerei. Cert este că experiența de pe insulă pare să scoată la iveală sentimente și vulnerabilități pe care niciunul dintre ei nu le mai poate ascunde la fel de ușor.

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