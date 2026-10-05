Antena Căutare
Home Insula Iubirii Stiri Ispita Andrușca de la Insula Iubirii, reacție după criticile primite pentru că a refuzat un date: „Prefer să fiu judecată”

Ispita Andrușca de la Insula Iubirii, reacție după criticile primite pentru că a refuzat un date: „Prefer să fiu judecată”

Inspita Andrușca a ținut să lămurească problema care o vizează recent, asta după ce a refuzat un date. Ce a declarat aceasta în mediul online.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Luni, 05 Octombrie 2026, 09:39 | Actualizat Luni, 05 Octombrie 2026, 09:40
Ispita Andrușca de la Insula Iubirii, reacție după criticile primite pentru că a refuzat un date: „Prefer să fiu judecată” | antena 1
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Decizia ispitei Andrușca de a refuzat o întâlnire în cadrul emisiunii Insula Iubirii a stârnit un val de reacții aprinse în rândul telespectatorilor și al comunității din mediul online.

Ispita Andrușca de la Insula Iubirii, reacție după criticile primite pentru că a refuzat un date

Criticată de mulți că nu își îndeplinește rolul pentru care a venit în show-ul TV, tânăra a decis să rupă tăcerea și să transmită un mesaj tranșant prin intermediul rețelelor de socializare.

Andrușca a explicat public motivele pentru care a ales să spună „nu” unei întâlniri, subliniind că prioritatea ei absolută rămâne autenticitatea, chiar și într-un format de reality show extrem de solicitant.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

„Nu am mers acolo pentru a demonstra ceva în fața camerelor”, a spus vedeta într-o postare pe pagina personală de instagram, la insta story.

Adresându-se direct celor care au acuzat-o că evită interacțiunile, Andrușca a ținut să clarifice viziunea sa asupra rolului de ispită.

„Am văzut toate comentariile celor care consideră că nu îmi fac rolul de ispită pentru că am ales să refuz un date. Vreau să înțelegeți un lucru: faptul că sunt la Insula Iubirii nu înseamnă că trebuie să fac orice doar pentru a demonstra ceva în fața camerelor sau pentru a corespunde așteptărilor unora dintre voi”, a transmis Andrușca. Ispita nu se află la primul său rol de acest gen în cadrul formatului Insula Iubirii.

Citește și: Ella Vișan de la Insula Iubirii trebuia să participe la Survivor. Ce s-a întâmplat înainte de plecare: „Acum pot să spun”

Ce a ținut să puncteze ispita Andrușca despre rolul său la Insula Iubirii

Ea a adăugat că experiența din Thailanda este una personală și că fiecare concurent sau ispită alege modul în care își trăiește parcursul:

„Nu am mers acolo cu ideea că băieții trebuie să vină spre mine și nici nu am așteptat să fiu aleasă ca să-mi fac rolul. Fiecare dintre noi are felul lui de a trăi experiența asta, iar eu am ales să fac exact ceea ce am simțit, nu ceea ce ar fi dat bine la televizor.”, a mai spus aceasta în mesajul său din mediul online.

Cum a fost date-ul aparte dintre Marco și ispita Gabriella. Ce au recunoscut după întâlnire: „Voiam să mai stăm”...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Milionarul român de doar 30 de ani, inel de logodnă de 150.000 de euro: „Lucrurile astea cântăresc enorm” Milionarul român de doar 30 de ani, inel de logodnă de 150.000 de euro: &#8222;Lucrurile astea cântăresc enorm&#8221;
Observatornews.ro Armata mobilizează mii de oameni în Bucureşti şi Ilfov. Cine sunt cei chemaţi la instrucţie Armata mobilizează mii de oameni în Bucureşti şi Ilfov. Cine sunt cei chemaţi la instrucţie
Antena 3 Prințul moștenitor din Abu Dhabi a discutat cu Wall Street extinderea imperiului de investiții de 300 de miliarde de $ până spre Africa Prințul moștenitor din Abu Dhabi a discutat cu Wall Street extinderea imperiului de investiții de 300 de miliarde de $ până spre Africa
„Mă simt ca la Constanța la ocean!" Urmărește-i pe George Tănase & Ionuț Rusu în episodul nou Insula Iubirii | Parodia, exclusiv în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 „Mă simt ca la Constanța la ocean!" Urmărește-i pe George Tănase & Ionuț Rusu în episodul nou Insula Iubirii | Parodia, exclusiv în AntenaPLAY!
Citește și
Cum a fost date-ul aparte dintre Marco și ispita Gabriella. Ce au recunoscut după întâlnire: „Voiam să mai stăm”
Cum a fost date-ul aparte dintre Marco și ispita Gabriella. Ce au recunoscut după întâlnire: „Voiam să mai...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Bianca a văzut imaginile cu Marco și Gabriella de la date-ul aparte. Reacția ei a venit imediat: „Acum sparg”
Bianca a văzut imaginile cu Marco și Gabriella de la date-ul aparte. Reacția ei a venit imediat: „Acum sparg”
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină!
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină! AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
George Jaguarul a vorbit despre Marcel și presupusa concurență dintre ei: „Eu îl înțeleg”
George Jaguarul a vorbit despre Marcel și presupusa concurență dintre ei: „Eu îl înțeleg” Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit împușcat în cap
În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR BZI
Ce este metoda Feynman și cum te ajută să înveți orice ușor: un laureat Nobel a inventat această tehnică
Ce este metoda Feynman și cum te ajută să înveți orice ușor: un laureat Nobel a inventat această tehnică Jurnalul
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile frumoase trebuie să...
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile... Kudika
Ce să porți în buzunar de Înălțarea Sfintei Cruci. Obiectul despre care bătrânii spuneau că te ferește de necazuri
Ce să porți în buzunar de Înălțarea Sfintei Cruci. Obiectul despre care bătrânii spuneau că te ferește de... Redactia.ro
Un brutar a dat lovitura în New York cu cel mai banal produs. Preţurile încep de la 50 de euro bucata
Un brutar a dat lovitura în New York cu cel mai banal produs. Preţurile încep de la 50 de euro bucata Observator
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive MediCOOL
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x