Inspita Andrușca a ținut să lămurească problema care o vizează recent, asta după ce a refuzat un date. Ce a declarat aceasta în mediul online.

Ispita Andrușca de la Insula Iubirii, reacție după criticile primite pentru că a refuzat un date: „Prefer să fiu judecată” | antena 1

Decizia ispitei Andrușca de a refuzat o întâlnire în cadrul emisiunii Insula Iubirii a stârnit un val de reacții aprinse în rândul telespectatorilor și al comunității din mediul online.

Ispita Andrușca de la Insula Iubirii, reacție după criticile primite pentru că a refuzat un date

Criticată de mulți că nu își îndeplinește rolul pentru care a venit în show-ul TV, tânăra a decis să rupă tăcerea și să transmită un mesaj tranșant prin intermediul rețelelor de socializare.

Andrușca a explicat public motivele pentru care a ales să spună „nu” unei întâlniri, subliniind că prioritatea ei absolută rămâne autenticitatea, chiar și într-un format de reality show extrem de solicitant.

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„Nu am mers acolo pentru a demonstra ceva în fața camerelor”, a spus vedeta într-o postare pe pagina personală de instagram, la insta story.

Adresându-se direct celor care au acuzat-o că evită interacțiunile, Andrușca a ținut să clarifice viziunea sa asupra rolului de ispită.

„Am văzut toate comentariile celor care consideră că nu îmi fac rolul de ispită pentru că am ales să refuz un date. Vreau să înțelegeți un lucru: faptul că sunt la Insula Iubirii nu înseamnă că trebuie să fac orice doar pentru a demonstra ceva în fața camerelor sau pentru a corespunde așteptărilor unora dintre voi”, a transmis Andrușca. Ispita nu se află la primul său rol de acest gen în cadrul formatului Insula Iubirii.

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Ce a ținut să puncteze ispita Andrușca despre rolul său la Insula Iubirii

Ea a adăugat că experiența din Thailanda este una personală și că fiecare concurent sau ispită alege modul în care își trăiește parcursul:

„Nu am mers acolo cu ideea că băieții trebuie să vină spre mine și nici nu am așteptat să fiu aleasă ca să-mi fac rolul. Fiecare dintre noi are felul lui de a trăi experiența asta, iar eu am ales să fac exact ceea ce am simțit, nu ceea ce ar fi dat bine la televizor.”, a mai spus aceasta în mesajul său din mediul online.