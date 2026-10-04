Ella Vișan de la Insula Iubirii trebuia să participe la Survivor. Ce s-a întâmplat înainte de plecare: „Acum pot să spun”

Ella Vișan a făcut o dezvăluire neașteptată după accidentul suferit pe munte. Fosta concurentă de la Insula Iubirii spune că urma să participe la Survivor, însă planurile sale au fost date peste cap după căzătura în urma căreia s-a ales cu mai multe răni.

Ella a povestit că, în condițiile în care accidentul ar putea să o împiedice să mai participe la competiție, poate vorbi acum despre proiectul pe care până în acest moment trebuia să îl țină secret. Dezvăluirea vine după ce, sâmbătă, 3 octombrie, Ella Vișan a suferit un accident în timpul unei drumeții spre Vârful Negoiu.

Ella Vișan spune că trebuia să participe la Survivor

La scurt timp după accident, Ella Vișan le-a povestit celor care o urmăresc în mediul online că avea un motiv în plus să fie îngrijorată de starea sa fizică. Fosta concurentă de la Insula Iubirii a dezvăluit că se pregătea pentru o nouă experiență într-un reality-show: Survivor.

Potrivit declarațiilor făcute de Ella în mediul online, participarea sa trebuia să rămână secretă. Accidentul suferit pe munte ar putea însă să îi schimbe complet planurile. „Acum pot să spun”, a mărturisit Ella, explicând că urma să participe la Survivor.

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Accidentul care i-ar putea schimba planurile Ellei Vișan

Ella Vișan plecase într-o drumeție spre Vârful Negoiu atunci când s-a produs incidentul. La un moment dat, aceasta s-a dezechilibrat și a căzut pe versant. Potrivit declarațiilor făcute chiar de ea, fosta concurentă de la Insula Iubirii ar fi căzut aproximativ 100 de metri. Mai multe persoane au coborât după ea pentru a o ajuta să iasă din zona în care ajunsese, iar ulterior a fost solicitată și intervenția Ambulanței: „Râdem, glumim, dar a fost groaznic. Le mulțumesc băieților care au venit după mine în vale și m-au luat de acolo”, a povestit Ella Vișan după incident.

Accidentul s-a produs într-un moment cu atât mai nepotrivit pentru ea cu cât participarea la o competiție precum Survivor presupune o condiție fizică foarte bună și efort intens. În acest moment, Ella nu a anunțat dacă retragerea sa din proiect este definitivă sau dacă există posibilitatea ca planurile să fie reluate după recuperare.

Cum arată Ella Vișan după căzătura de pe munte

Fosta concurentă de la Insula Iubirii a publicat și imagini cu urmările accidentului.

Ella are o vânătaie vizibilă în zona frunții și răni la nivelul feței. De asemenea, a povestit că și-a rupt mai multe unghii și că resimte dureri în urma căzăturii: „Sunt julită peste tot”, le-a spus ea urmăritorilor. În ciuda sperieturii, Ella a încercat să își păstreze optimismul și chiar a glumit pe seama situației în care a ajuns: „Îmi făceam griji cu ce o să ajung din Porumbacu până la Brașov, acum știu că o să ajung clar cu Ambulanța”, a spus ea. Dincolo de glume, Ella Vișan a recunoscut că experiența a fost una extrem de dificilă.

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