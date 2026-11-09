Narcis Bujor a făcut o afirmație ce i-a luat pe mulți dintre fanii emisiunii Insula Iubirii prin surprindere! Descoperă despre ce ispită a declarat că este „un bărbat asumat”.

În ediția din 6 noiembrie 2026, Narcis Bujor a dezvăluit care este ispita masculină despre care crede că este „un bărbat asumat” și de ce consideră acest lucru.

Ispita Narcis Bujor, confesiune uluitoare la Insula Iubirii! Despre ce ispită a declarat că este „un bărbat asumat”

În ediția din 6 noiembrie 2026 a emisiunii Insula Iubirii, camerele de supraveghere din cele două vile au surprins prin ce situații au trecut concurenții din Thailanda. Unii dintre concurenți au făcut confesiuni inedite.

„Faptul că am văzut aseară niște lucruri urâte, care m-au deranjat și care m-au făcut să îmi schimb părerea și au lovit în sentimentele mele, asta nu înseamnă că nu mă gândesc la ea”, a fost confesiunea făcută de Ian Boitași la testimonial.

„Aveam gândurile mele. Normal că mă simțeam aiurea și încercam să mă deconectez. De când am ajuns aici îmi fac o grămadă de filme și îmi face rău”, a spus Ionuț Mocăniță

„În dimineața de după club m-am simțit foarte vinovată pentru faptul că m-am simțit bine. Dar după m-am potolit când am văzut cât de frumoase sunt florile alea la picioarele patului”, a fost confesiunea neașteptată făcută de Claudia Ion.

În timp ce concurenta era în cameră, patru ispite masculine stăteau de vorbă și ajungeau la concluzia că tânăra are ceva sentimente pentru Eduard Vlădescu.

„Gata, nu mai poate fi negată chestia...Ce frumos a luat-o în brațe aici, azi noapte! A fost drăgălaș rău momentul, n-ai ce zici! A fost spontan, și cum a venit ea așa, ca un copilaș...Chiar e acolo, chiar e pe bune. A spus că și-ar dori să se întâlnească și acasă cu ea și a afirmat-o bărbătește, asumat. Mi se pare un bărbat adevărat”, a spus ispita Narcis către ispita ce a impresionat-o pe Claudia Ion.

„Sentimentele sunt reciproce și nu mă așteptam nici eu. Nu e doar atracție fizică, clar”, a mai adăugat ispita Eduard Vlădescu.

Deși dimineața, la trezire, părea pierdut pe gânduri, Ionuț Mocăniță și-a schimbat atitudinea și a devenit iar preocupat de aspectul fizic, lucru demonstrat de dialogul avut cu ispita Andrușca, pe care a rugat-o să îi așeze baticul cum trebuie.

Înainte de a pleca la date sau de a merge la plajă, concurenții din casă au avut grijă să folosească loțiuni de plajă pentru a-și proteja pielea de soarele din Thailanda.

Fie că iau vitamine sau un tonic după lungile nopți de discuții sau de petreceri, fie că folosesc produse de îngrijire a pielii pentru plajă, Spring Farma este alături de concurenții de la Insula Iubirii și are grijă de nevoile acestora, oferindu-le cele mai bune produse.

Urmărește clipul vidoe de mai sus din ediția din 6 noiembrie 2026 a emisiunii Insula Iubirii ca să descoperi ce alte detalii au mai ieșit la iveală.