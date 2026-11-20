La ce oră începe Insula Iubirii astăzi, 20 noiembrie 2026? Află programul TV Antena 1, ce ediție este difuzată și unde poți urmări emisiunea online, în AntenaPLAY.

Fanii emisiunii Insula Iubirii se pot bucura din nou de poveștile concurenților din sezonul 10. Reality-show-ul prezentat de Radu Vâlcan revine vineri, 20 noiembrie 2026, la Antena 1, după modificările recente din grila de programe. Emisiunea începe la ora 20:30 și poate fi urmărită atât la televizor, cât și online, pe platforma AntenaPLAY.

La ce oră începe Insula Iubirii, vineri, 20 noiembrie 2026. Program TV Antena 1. Unde poate fi urmărită emisiunea online

Fanii emisiunii Insula Iubirii au parte de o nouă ediție plină de emoții. Vineri seară, de la ora 20:30, Antena 1 difuzează ultimul party din acest sezon, iar atmosfera din Thailanda se anunță una încărcată de tensiune.

Testul iubirii se apropie de final pentru cupluri, dar asta nu înseamnă că au dispărut neînțelegerile. Din contră, concurenții și ispitele vor avea parte de discuții directe și întâlniri care pot scoate la iveală noi nemulțumiri.

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Unul dintre cele mai așteptate momente este întâlnirea dintre Bianca Ghiurcă și ispita Gabriella. Bianca nu se ferește de cuvinte și o numește pe brunetă „amanta lui Marco”. Cele două vor avea ocazia să își spună direct ce au pe suflet, iar schimbul de replici se anunță unul tensionat.

Ionuț Mocăniță izbucnește în lacrimi. Ce se întâmplă între el și Claudia

Un alt moment important al serii îl are în prim-plan pe Ionuț Mocăniță. Acesta nu își mai poate stăpâni emoțiile și izbucnește în lacrimi. În timpul petrecerii, concurentul face și o declarație de dragoste pentru Claudia, iubita alături de care a venit în Thailanda.

Tot Ionuț va avea parte de o întâlnire față în față cu ispita Eduard Vlădescu. Discuția dintre cei doi vine într-un moment în care relația lui cu Claudia este pusă la încercare.

Nici Claudia nu scapă de confruntări. Aceasta se întâlnește cu ispita Andrușca, iar discuția dintre ele este presărată cu ironii și replici directe.

„Ce prietenă ai!”, îi spune Andrușca. Claudia îi răspunde fără să stea pe gânduri: „Și ce iubit am avut”.

Unde poate fi urmărită Insula Iubirii online

Ediția de vineri, 20 noiembrie 2026, poate fi urmărită la televizor, pe Antena 1, începând cu ora 20:30. Cei care nu se află în fața televizorului pot urmări emisiunea și online, prin intermediul platformei AntenaPLAY.

Ultima petrecere din Thailanda aduce, așadar, noi confruntări, lacrimi și discuții care pot schimba felul în care concurenții își privesc relațiile. Insula Iubirii se apropie de final, iar momentul adevărului este tot mai aproape.

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