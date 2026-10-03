„M-am eliberat”. Bianca Iotu a rupt fotografiile cu Remi și ispita. Gestul făcut imediat apoi de Nattasha

Bianca Iotu a avut o reacție puternică la scurt timp după ce a văzut fotografiile cu Remi și ispita. Blonda a decis să nu păstreze imaginile și le-a rupt, spunând că gestul a făcut-o să se simtă eliberată.

După bonfire-ul la care au participat Bianca și Nattasha, Radu Vâlcan le-a pregătit fetelor o nouă surpriză. Prezentatorul le-a oferit mai multe plicuri, pe care cele două concurente trebuiau să le ducă în vilă.

În interior se aflau fotografii cu iubiții și soții concurentelor, care au participat la ședințe foto alături de ispite. Imaginile au stârnit reacții diferite, iar Bianca Iotu a trecut printr-o schimbare de atitudine la doar câteva minute după ce le-a văzut. La început, blonda a primit fotografiile cu calm și nu a părut foarte afectată de ceea ce a văzut. Ulterior, însă, a decis că nu vrea să păstreze imaginile.

Bianca Iotu a rupt fotografiile

În timp ce se afla alături de celelalte fete și de ispite, Bianca Iotu a întrebat dacă ar trebui să rupă și ea fotografiile pe care le primise.

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Răspunsul primit a fost simplu. Concurenta a fost încurajată să facă exact ceea ce simte.

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Bianca Iotu a vrut să știe dacă gestul o va ajuta să se simtă mai bine.

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Bianca Iotu: „A fost un feeling atât de mișto”

Bianca Iotu a povestit la testimonial ce a simțit în momentul în care a rupt fotografiile.

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În timp ce rupea fotografiile, pe fundal se auzea melodia „Toate pozele cu tine o să le rup până mâine”. După ce imaginile au fost făcute bucățele, cei aflați în jurul Biancăi au aplaudat. Pentru concurentă, momentul a avut un efect puternic.

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Gestul Biancăi Iotu nu a trecut neobservat de celelalte concurente. Claudia a încercat să explice schimbarea de atitudine a Biancăi și să își dea seama ce a stat în spatele reacției ei.

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Și Nattasha a rupt fotografiile

După Bianca Iotu, și Nattasha a decis să facă același lucru. Concurenta a luat fotografiile primite și a început să le rupă. Totuși, Nattasha nu a vrut să renunțe la toate imaginile. Una dintre fotografii i-a plăcut și a decis să o păstreze.

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Concurenta a explicat apoi că vrea să păstreze o parte dintr-o imagine și să o decupeze.

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