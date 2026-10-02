Lorenzo, unul dintre concurenții sezonului actual de la Insula Iubirii, a vorbit deschis despre viața sa de familie și despre divorțul de fosta soție.

Lorenzo de la Insula Iubirii răspunde tranșant celor care îl acuză. Ce lămuriri a oferit despre rolul de tată și despre divorț | captura instagram/facebook

Concurentul a dezvăluit în cadrul emisiunii că a fost căsătorit timp de șapte ani și că are trei copii.

Lorenzo de la Insula Iubirii răspunde tranșant celor care îl acuză

După încheierea căsniciei, Lorenzo a trecut printr-o perioadă în care a fost singur, iar după aproximativ trei ani a cunoscut-o pe Nattasha Black. Cei doi formează în prezent un cuplu, iar relația lor a fost pusă la încercare în cadrul show-ului filmat în Thailanda.

Viața de familie a lui Lorenzo a revenit însă în atenția publicului după ce acesta a fost criticat de unii urmăritori, care l-au acuzat că nu este suficient de implicat în creșterea celor trei copii ai săi.

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Concurentul a ales să răspundă acestor comentarii în timpul unui live pe TikTok. Lorenzo a explicat că situația s-a schimbat după divorț și că, atunci când părinții nu mai locuiesc împreună, timpul petrecut cu cei mici nu mai poate fi același.

Acesta a ținut să precizeze că nu este un tată perfect, însă consideră că modul în care își crește copiii ține de el și de familia sa, nu de cei care îl urmăresc pe rețelele sociale.

„Eu nu am venit în fața voastră să spun că sunt un tată perfect.”, a spus concurentul de la Insula Iubirii pe contul personal de Tik Tok.

Lorenzo a explicat că fiecare divorț vine cu propriile consecințe și că relația dintre doi părinți după despărțire poate fi diferită de la un caz la altul. Pentru el, important este ca, în continuare, să fie prezent în viața copiilor și să se ocupe de nevoile lor.

„E important ce fac de acum încolo: dacă mă ocup de ei, dacă investesc în ei, dar asta nu ar trebui să fie problema voastră, e problema mea, e viața mea.”

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Concurentul a mai spus că despărțirea de fosta soție a schimbat inevitabil și modul în care se raportează la copii. Dacă înainte locuiau împreună și putea fi prezent zi de zi, după divorț lucrurile au devenit mai complicate.

„Îmi pare rău pentru chestia asta”

Lorenzo a recunoscut că nu mai poate avea același nivel de implicare ca atunci când forma o familie alături de mama copiilor săi. Totuși, spune că acest lucru nu înseamnă că a renunțat la rolul de tată sau că nu își dorește să fie prezent în viața celor mici.

„Nu sunt un tată perfect, dar asta nu înseamnă că nu mă implic. Mă implic cum pot, pentru că sunt un om divorțat.”

Ce regret are Lorenzo în legătură cu copiii săi

Concurentul a vorbit și despre regretul pe care îl are în legătură cu timpul pe care nu îl mai poate petrece cu cei trei copii.

Lorenzo a subliniat că, după separarea părinților, este nevoie de un program diferit, mai ales atunci când copiii rămân în principal alături de unul dintre părinți.

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„Automat, când părinții se separă, nu mai poți fi activ în viața copilului ca tată, dacă copiii rămân la mamă, nu mai poți ca atunci când ai fi în aceeași casă, automat se face un program.”, a mai spus acesta.