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Marian Grozavu a vorbit despre femeia care îl ajută să o uite pe Bianca Dan. Ce așteptări are de la noua relație

Marian Grozavu a vorbit despre femeia din viața sa și despre așteptările pe care le are de la o nouă relație, după povestea de dragoste cu Bianca Dan.

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Vineri, 23 Octombrie 2026, 17:43 | Actualizat Vineri, 23 Octombrie 2026, 17:43
Marian Grozavu a vorbit despre femeia care îl ajută să o uite pe Bianca Dan | Antena 1
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Marian Grozavu pare pregătit să lase trecutul în urmă și să privească spre un nou capitol în viața sentimentală. Acesta a vorbit despre femeia care a apărut în viața sa și a dezvăluit ce își dorește de la o nouă relație. După experiența cu Bianca Dan, Marian speră ca lucrurile să fie diferite de această dată.

Marian Grozavu, dezvăluiri despre femeia care îl ajută să o uite pe Bianca Dan

Marian Grozavu pare pregătit să acorde o nouă șansă iubirii, după dezamăgirile prin care a trecut în trecut. Acesta a dezvăluit, într-un interviu pentru Spynews.ro, că a început să cunoască o femeie, însă nu se grăbește să vorbească despre o nouă relație. Experiențele anterioare l-au făcut să fie mai atent la alegerile sale, iar acum își dorește să vadă cum evoluează lucrurile înainte de a face următorul pas.

”Lucrurile evoluează în viață în felul în care nu ne așteptăm, iar poate dacă astăzi ești singur, îți poate apărea cineva în viața ta și poate să-și schimbe gândirea și să te facă să gândești că totuși ai vrea să nu mai dai a doua șansă cuiva, mai ales după anumite dezamăgiri pe care le-am trăit și pe care nu aș vrea să le mai am”, ne-a spus Marian Grozavu pentru Spynews.ro.

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Marian Grozavu a explicat că, în prezent, se află la începutul unei cunoașteri. Chiar dacă există o persoană care i-a atras atenția, acesta nu consideră că este momentul să spună că formează un cuplu.

Mai mult, fostul concurent de la Insula Iubirii recunoaște că experiențele din trecut l-au făcut să privească relațiile cu mai multă prudență. Acum își dorește să descopere cu atenție persoana de lângă el și să se asigure că nu va trece din nou prin aceleași dezamăgiri.

”Sunt în cunoaștere cu cineva, dar nu pot să zic că suntem împreună din moment ce suntem doar într-o cunoaștere. Trebuie să treacă prin mai multe filtre, pe românește aș vrea să nu mai fie ca Bianca, cum a fost înainte. De aceea voi aștepta să văd cum evoluează lucrurile. Dacă toate lucrurile vor fi ok, cu siguranță o să vă spun că sunt cu cineva oficial”, a mai spus Marian Grozavu.

Ce spune Marian Grozavu despre fericire și lecțiile învățate din relațiile trecute

Întrebat despre starea sa de spirit și despre felul în care se simte în această perioadă, Marian Grozavu a recunoscut că experiențele sentimentale lasă urme.

Acesta a vorbit atât despre relația cu Bianca Dan, cât și despre fosta căsnicie, explicând că fiecare poveste de iubire vine cu lecții pe care le înțelege mai bine odată cu trecerea timpului.

Marian nu spune că este în culmea fericirii, însă nici nu vrea să renunțe la ideea unei relații împlinite.

„Dacă mă simt fericit? Cum să zic, orice experiență care am avut-o, și vorbesc nu doar de relația pe care am avut-o înainte, ci și de fosta căsnicie, ca să zic așa, tot lasă ceva în sufletul tău. Unele mai bune, altele mai rele, dar în fiecare experiență sau fiecare relație pe care o am în viața mea vine cu o lecție pe care eu mi-am învățat-o și nu pot să zic că dau pe din afară de fericire, dar, clar, vreau să-mi dau o șansă, pentru că chiar merit. Știu cum sunt eu ca persoană și știu ceea ce pot să ofer într-o relație”, a mai spus el.

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