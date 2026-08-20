Insula Iubirii: Reuniuni. Bianca Dan, reproșuri pentru Marian Grozavu după despărțire: „Era atent la detalii, nu și la afecțiune”

Episodul 5, din 20 august 2026, al emisiunii Insula Iubirii: Reuniuni. Bianca Dan a vorbit despre relația cu Marian Grozavu și despre lucrurile care au făcut-o să se simtă în siguranță alături de el. „Era atent la detalii, nu și la afecțiune. După emisiune împăcarea a fost prea repede. Poate dacă atunci ne-am fi dat un timp, acum eram împreună”, a spus Bianca Dan.

Joi, 20.08.2026, 23:30