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Insula Iubirii: Reuniuni. Bianca Dan, reproșuri pentru Marian Grozavu după despărțire: „Era atent la detalii, nu și la afecțiune”

Episodul 5, din 20 august 2026, al emisiunii Insula Iubirii: Reuniuni. Bianca Dan a vorbit despre relația cu Marian Grozavu și despre lucrurile care au făcut-o să se simtă în siguranță alături de el. „Era atent la detalii, nu și la afecțiune. După emisiune împăcarea a fost prea repede. Poate dacă atunci ne-am fi dat un timp, acum eram împreună”, a spus Bianca Dan.
Joi, 20.08.2026, 23:30
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Insula Iubirii: Reuniuni. Bianca Dan, declarație neașteptată despre ispita Mattia: „Este în inima mea”

Insula Iubirii: Reuniuni. Bianca Dan, declarație neașteptată despre ispita Mattia: „Este în inima mea”

Logo show Joi, 20.08.2026, 23:59 Insula Iubirii: Reuniuni. Ce spune Mattia despre lupta cu Marian Grozavu: „El m-a provocat”

Insula Iubirii: Reuniuni. Ce spune Mattia despre lupta cu Marian Grozavu: „El m-a provocat”

Logo show Joi, 20.08.2026, 23:58 Insula Iubirii: Reuniuni. Ce regrete are Marian Grozavu după despărțirea de Bianca Dan

Insula Iubirii: Reuniuni. Ce regrete are Marian Grozavu după despărțirea de Bianca Dan

Logo show Joi, 20.08.2026, 23:46 Insula Iubirii: Reuniuni. Marian Grozavu, cu gândul la Bianca Dan: „Aș minți să zic că nu sufăr”

Insula Iubirii: Reuniuni. Marian Grozavu, cu gândul la Bianca Dan: „Aș minți să zic că nu sufăr”

Logo show Joi, 20.08.2026, 23:04 Insula Iubirii: Reuniuni. Bianca Dan, reacție sinceră după ce s-a văzut pe micul ecran: „Eram prea naivă”

Insula Iubirii: Reuniuni. Bianca Dan, reacție sinceră după ce s-a văzut pe micul ecran: „Eram prea naivă”

Logo show Joi, 20.08.2026, 22:52 Insula Iubirii: Reuniuni. Cristina Petre, despre bărbatul pe care și-l dorește alături

Insula Iubirii: Reuniuni. Cristina Petre, despre bărbatul pe care și-l dorește alături

Logo show Joi, 20.08.2026, 22:36 Insula Iubirii: Reuniuni. Ce crede Cristina Petre despre starea lui Andrei Rotaru: „Este confuz”

Insula Iubirii: Reuniuni. Ce crede Cristina Petre despre starea lui Andrei Rotaru: „Este confuz”

Logo show Joi, 20.08.2026, 22:30 Insula Iubirii: Reuniuni. De ce a ales Cristina Petre să păstreze distanța față de Andrei Rotaru: „Am sentimente pentru el!”

Insula Iubirii: Reuniuni. De ce a ales Cristina Petre să păstreze distanța față de Andrei Rotaru: „Am sentimente pentru el!”

Logo show Joi, 20.08.2026, 22:00 Insula Iubirii: Reuniuni. Cum s-a simțit Andrei Rotaru după ce Cristina Petre l-ar fi dat afară din casă: ”Aruncat, abandonat, pierdut”

Insula Iubirii: Reuniuni. Cum s-a simțit Andrei Rotaru după ce Cristina Petre l-ar fi dat afară din casă: ”Aruncat, abandonat, pierdut”

Logo show Joi, 20.08.2026, 21:45 Insula Iubirii: Reuniuni. Andrei Rotaru, dezvăluiri despre Diandra și Cristina Petre: „M-aș împăca cu ea!”

Insula Iubirii: Reuniuni. Andrei Rotaru, dezvăluiri despre Diandra și Cristina Petre: „M-aș împăca cu ea!”

Logo show Joi, 20.08.2026, 21:30 Insula Iubirii: Reuniuni. Andrei Rotaru, despre momentul în care a fost internat la Psihiatrie: „Am avut niște trăiri mai extraterestre!”

Insula Iubirii: Reuniuni. Andrei Rotaru, despre momentul în care a fost internat la Psihiatrie: „Am avut niște trăiri mai extraterestre!”

Logo show Joi, 20.08.2026, 21:05 Insula Iubirii: Reuniuni. Andrei Rotaru, mesaj pentru Cristina Petre: „Nu mai vreau să am o conexiune cu un cablu rupt!”

Insula Iubirii: Reuniuni. Andrei Rotaru, mesaj pentru Cristina Petre: „Nu mai vreau să am o conexiune cu un cablu rupt!”

Logo show Joi, 20.08.2026, 20:50
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