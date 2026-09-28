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Nattasha Black, imagini din camera de dominatoare. Cum arată locul în care concunrenta de la Insula Iubirii își desfășoară meseria

Nattasha Black a publicat imagini rare din camera de dominatoare și le-a transmis un mesaj urmăritoarelor sale. Cum arată locul și cum a ajuns să practice această meserie?

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Luni, 28 Septembrie 2026, 12:21 | Actualizat Luni, 28 Septembrie 2026, 12:34
Nattasha Black, imagini din camera de dominatoare. Cum arată locul în care concunrenta de la Insula Iubirii își desfășoară meseria | Instagram
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Nattasha Black a postat imagini rare din camera de dominatoare. Partenera lui Lorenzo de la Insula Iubirii a dezvăluit, pe conturile sale de social media, cum mânuiește biciul, dar și ce poate face cu o privire intimidantă. Concurenta pare pregătită pentru orice situație, iar imaginile publicate în mediul online au atras rapid atenția urmăritorilor.

Nattasha Black, imagini din camera de dominatoare

Nattasha Black și partenerul său, Lorenzo, au atras privirile telespectatorilor încă din primele momente ale participării la Insula Iubirii. Cei doi au venit în emisiune cu o relație pe care au descris-o ca fiind solidă, iar până în acest moment nu au dat semne că ar fi tentați de ispitele de pe insulă.

Nattasha se află însă tot mai des în atenția publicului și datorită meseriei pe care o practică. Jobul său nu este unul întâlnit foarte des în România, acesta fiind unul dintre motivele pentru care imaginile și declarațiile sale de pe rețelele de socializare stârnesc frecvent reacții.

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În timp ce unele persoane o apreciază pentru felul deschis în care vorbește despre profesia sa, există și internauți care o critică. Concurenta de la Insula Iubirii continuă însă să își prezinte activitatea fără să se ferească de subiectele care atrag atenția.

Recent, Nattasha Black a publicat în secțiunea de story câteva imagini din camera în care își desfășoară activitatea de dominatoare, relatează SpyNews. În fotografii și videoclipuri, concurenta le-a arătat urmăritorilor câteva dintre obiectele pe care le folosește în timpul ședințelor și a transmis un mesaj direct femeilor care îi urmăresc activitatea.

„Atât doamnele, cât și domnișoarele sunt bine venite în această locație”, a spus Nattasha în mediul online.

Postarea a stârnit curiozitatea celor care îi urmăresc activitatea, mai ales că aceasta oferă o perspectivă asupra unei laturi a vieții sale pe care telespectatorii au aflat-o în special din declarațiile făcute în cadrul emisiunii.

Citește și: Câte zile pe lună muncește Nattasha Black pentru traiul mult visat. Ce venituri obține din meseria de dominatoar

Cum a ajuns Nattasha Black să fie dominatoare

Nattasha Black a povestit în edițiile anterioare ale emisiunii cum a ajuns să practice această meserie. Partenera lui Lorenzo a fost transparentă atunci când a vorbit despre parcursul său profesional și a dezvăluit că a urmat cursuri și o pregătire specială pentru a putea practica această activitate.

Bruneta a explicat că s-a pregătit pentru acest job la o instituție specializată din Londra. Acolo, susține ea, a învățat tehnici specifice de dominare, dar și regulile pe care trebuie să le respecte în cadrul acestei profesii.

Nattasha spune că s-a îndrăgostit de acest domeniu și că, în timp, a ajuns să îl transforme într-o activitate profesională. În cadrul emisiunii, concurenta a oferit inclusiv detalii despre veniturile pe care le poate obține din această meserie.

Citește și: De ce Nattasha Black nu își dorește copii. Ce a mărturisit despre relația cu Lorenzo

Acum, imaginile publicate din camera sa le-au oferit urmăritorilor ocazia de a vedea o parte din universul profesional al Nattashei Black, dincolo de aparițiile sale de la Insula Iubirii.

De ce Nattasha Black nu își dorește copii. Ce a mărturisit despre relația cu Lorenzo...
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