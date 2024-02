O fostă ispită de la Insula Iubirii este din nou singură! Cuplul și-a spus adio după 2 ani de relație: „Efectiv nu s-a mai putut!”

Deși în urmă cu jumătate de an ispita își cerea iubita de soție într-un mod absolut inedit, se pare că acum, după o relație de doi ani au decis să meargă pe drumuri diferite. Iată despre cine este vorba și de ce s-a ajuns la despărțire.

Cristi Grigorescu, ispita care a participat în sezonul 6 Insula Iubirii, este de acum din nou o persoană singură. Vestea la care nimeni nu s-ar fi așteptat i-a surprins în adevăratul sens al cuvântului pe internauți.

Iată cum s-a aflat despre despărțirea dintre fosta ispită de la Insula Iubirii și fosta sa parteneră.

Cristi Grigorescu de la Insula Iubirii este din nou singur

În urmă cu 6 luni fosta ispită i-a surprins în mod plăcut pe internauți prin modalitatea inedită prin care și-a cerut iubita de la acel moment în căsătorie. Bărbatul a luat decizia de a o cere de soție pe Marina chiar în cadrul unui concert pe care îl susținea Oana Radu, iar urmăritorii săi au apreciat foarte tare gestul pe care l-a făcut Cristi.

Cu toate acestea, sentimentele pe care le împărtășeau cei doi în luna august a anului trecut, se pare că s-au schimbat radical în ultima perioadă, motiv pentru care cuplul a decis să pună capăt relației pe care o aveau de doi ani.

Contactat de către Spynews.ro, fosta ispită a confirmat faptul că relația a ajuns la final, după ce reporterii au observat faptul că au dispărut pozele de pe Instagram pe care cei doi le-au postat împreună de-a lungul timpului.

„Totul a început de la problema comunicării. Au apărut la un moment dat niște probleme la noi în relație vis a vis de bagajul cu care vine fiecare într-o relație nouă. Noi venim fiecare cu niște obiceiuri, iar obiceiurile alea ar trebui corectate pentru că e posibil ca unuia din relație să nu-i placă. Eu am corectat anumite obiceiuri pe care le aveam, dar nu toate, pentru că nu mi-a fost comunicat acest lucru, că e deranjată. Efectiv nu s-a mai putut” a povestit Cristi Grigorescu pentru Spynews.ro.

De asemenea, bărbatul a mai recunoscut faptul că în ultima perioadă perspectivele lor nu se mai potriveau, cu toate că amândoi și-ar fi doritsă își întemeieze o familie.

„S-au adunat foarte multe lucruri, eu am vrut să schimb ceva la relația noastră ca să evoluăm, am cerut-o în căsătorie, am zis că trebuie să facem ceva, să fim mult mai atenți cu bănuții, cu tot, pentru că aveam o nuntă de făcut, voiam să facem și pasul de a ne muta împreună, pentru că noi stăteam cu părinții ei, voiam să evoluăm. Noi practic aveam același drum, dar perspectivele erau diferite. Amândoi ne doream familie, copii, dar drumurile erau același, iar perspectivele diferite” a mai motivat Cristi.

Deși cei doi și-au dorit inițial să ia doar o pauză, despărțirea definitivă a fost inevitabilă. Bărbatul a recunoscut de asemenea, faptul că el a fost cel care și-a luat lucrurile și a plecat de la ea de acasă, dar că a încercat să remedieze situație fără rezultat.

„Am decis să luăm o pauză, dar după o săptămână mi-am luat toate lucrurile de la ea și m-am mutat singur. Din partea ei nu s-a vrut nicio discuție, iar asta e destul de deranjant după o relație de doi ani de zile, să nu purtăm o discuție față-n față. Am trăit lucrurile frumoase împreună, eu pot spune că după relația asta am rămas doar cu amintirile frumoase, nu cu lucrurile care m-au deranjat. Eu voi spune numai lucruri bune despre ea”, a mai transmis bărbatul.

Cu toate acestea, Cristi nu neagă faptul că s-ar putea să se împace, bineînțeles, dacă și ea și-ar dori acest lucru, doar că pentru el este important ca schimbările să apară pentru ca relația să funcționeze din nou așa cum se întâmpla în urmă cu ceva timp.

„De o săptămână suntem despărțiți. Din partea mea ar fi șanse de împăcare, dar sub alte condiții. Niște condiții pe care eu le consider evolutive pentru amândoi, în încercarea de a vedea la propriu viața de familie. Adică nu mai vreau să fim dependenți nici de părinții ei, nici de ai mei, vreau să fim doar noi doi”, a precizat fosta ispită.

Totodată, Cristi Grigorescu recunoaște faptul că nu își dorește să înceapă o nouă relație pentru că în prezent încearcă să se focuseze pe evoluția sa și pe obiectivele pe care și le-a setat, dar și pentru că încă se gândește la Marina, fosta lui parteneră.