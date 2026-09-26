Prințul Marco și Gabriella au avut parte de o întâlnire plină de momente neașteptate. Ce s-a întâmplat între cei doi după ce au crezut că nu sunt filmați?

Ce a făcut Prințul Marco când a crezut că nu este filmat. Imaginile surprinse în mașină alături de Gabriella | Antena 1

Prințul Marco și Gabriella au plecat împreună la întâlnire, iar drumul până la destinație a fost presărat cu momente care au atras imediat atenția. Cei doi par să fi lăsat în urmă barierele de la începutul experienței, iar apropierea dintre ei devine tot mai vizibilă cu fiecare întâlnire.

Prințul Marco și Gabriella, apropiere tot mai evidentă la întâlnire

De această dată, Marco și Gabriella au avut parte de o sesiune foto în piscină, unde s-au distrat și au intrat rapid în atmosfera întâlnirii. Pozele au devenit un nou prilej pentru cei doi de a fi împreună, iar Prințul Marco a părut tot mai relaxat în preajma brunetei.

„De ce nu? Sunt doar niște poze”, a spus Prințul Marco.

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Bariera dintre cei doi pare să fi dispărut. Momentele petrecute împreună l-au făcut pe Marco să vorbească și despre schimbarea care s-a produs între el și Gabriella. Dacă la început apropierea dintre ei părea atent controlată, lucrurile au evoluat treptat.

Prințul a remarcat că cei doi au ajuns deja într-un punct în care gesturile de apropiere au devenit naturale.

„Deja am depășit bariera asta de a ne ține de mână, care era oarecum făcută de Bianca ca o limită”, a spus Prințul Marco.

Cei doi s-au distrat de minune în timpul ședinței foto, iar atmosfera dintre ei a devenit tot mai relaxată. Totuși, ceea ce s-a întâmplat după încheierea întâlnirii avea să atragă și mai mult atenția.

Gesturile care au spus mai mult decât cuvintele

Crezând că nu mai sunt filmați, Prințul Marco și Gabriella s-au lăsat purtați de moment. În mașină, Gabriella și-a pus picioarele peste ale lui Marco, iar acesta i-a oferit un masaj la gambe și apoi la mâini.

Apropiera dintre cei doi a continuat. Gabriella și-a așezat capul pe picioarele lui Marco, iar Prințul a mângâiat-o pe spate. La rândul ei, bruneta și-a trecut mâinile prin părul lui, într-un moment de tandrețe care a surprins prin naturalețea lui.

Gesturile celor doi au fost mai apropiate decât cele pe care le-ai asocia, de regulă, cu o simplă relație de prietenie. Dacă până acum Marco și Gabriella au vorbit despre apropierea lor într-un registru mai rezervat, imaginile surprinse în mașină lasă loc unor noi întrebări.

Mai ales că Prințul Marco și-a exprimat în repetate rânduri dorința de a-și testa fidelitatea față de Bianca în această experiență. Apropierea de Gabriella pare să îi ofere tocmai acest context, iar întâlnirile dintre cei doi devin tot mai greu de ignorat.

Povestea dintre Prințul Marco și Gabriella poate fi urmărită în continuare la Antena 1. Un nou episod din Insula Iubirii este difuzat sâmbătă, 26 septembrie, de la ora 20:00, iar telespectatorii pot urmări emisiunea și online, în AntenaPLAY.