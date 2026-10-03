Radu Vâlcan le-a pregătit fetelor câte un plic la Insula Iubirii. Ce au descoperit Bianca și Nattasha: „Leșin…”

Radu Vâlcan le-a pregătit o surpriză fetelor de la Insula Iubirii. După bonfire, Bianca și Nattasha au primit mai multe plicuri de la prezentator. Două dintre ele erau pentru ele, iar celelalte urmau să ajungă la concurentele rămase în vilă.

Radu Vâlcan le-a pregătit fetelor câte un plic la Insula Iubirii. Ce au descoperit Bianca și Nattasha | captura Antena1

Înainte să se întoarcă la celelalte fete, Bianca și Nattasha au vrut să vadă ce se află în plicurile primite. Cele două au deschis primele fotografiile și au avut reacții diferite.

Radu Vâlcan le-a pregătit fetelor câte un plic la Insula Iubirii. Ce au descoperit Bianca și Nattasha

Radu Vâlcan le-a pregătit o nouă surpriză concurentelor de la Insula Iubirii. După bonfire, Bianca și Nattasha au primit o misiune din partea prezentatorului. Cele două au trebuit să ducă în vila fetelor mai multe plicuri, pregătite special pentru fiecare concurentă.

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Prezentatorul le-a explicat apoi că plicurile nu sunt doar pentru ele. Cele două trebuiau să le împartă și celorlalte concurente.

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Înainte să ajungă la celelalte fete, însă, Bianca și Nattasha au vrut să vadă ce se află în propriile plicuri. Momentul le-a surprins pe amândouă, mai ales pe Nattasha, care nu și-a dat seama din prima cine apare în fotografiile primite.

În plicul primit de Bianca se aflau fotografii cu soțul ei, Prințul Marco, și ispita Gabriella. Concurenta a privit imaginile și a luat rapid o decizie. Nu a vrut să păstreze fotografiile. Le-a rupt, apoi i-a explicat Nattashei ce se afla în plic.

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Ulterior, concurenta a explicat și de ce nu a simțit nevoia să păstreze fotografiile.

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Nattasha nu și-a dat seama cine apare în fotografii

Nici Nattasha nu a scăpat de surpriză. În plicul ei se aflau fotografii cu Lorenzo și o ispită. Doar că, la prima vedere, concurenta a crezut că femeia din imagini este chiar ea.

Reacția Nattashei a fost una surprinsă și amuzată. Concurenta a crezut că fotografiile au fost modificate și chiar a făcut o glumă despre felul în care arăta în imagini.

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Bianca a încercat să îi explice ce vede, iar Nattasha a vrut să afle mai întâi cum a ieșit ea în fotografii.

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Atunci, Bianca i-a explicat că fotografiile nu sunt cu ea și Lorenzo, ci cu Lorenzo și ispita. Nattasha a realizat în acel moment ce se afla, de fapt, în plic.

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