O cerere neașteptată a venit din partea lui Ionuț Mocăniță, atunci când a fost chemat la bonfire. Ce a avut de spus, vezi diseară la Insula Iubirii, pe Antena 1 și AntenaPLAY de la ora 20:00.

Răsturnare de situație, diseară, la Insula Iubirii. Care a fost dorința lui Mocăniță. Nici prin cap nu-ți trece! | antena 1

Mocăniță a făcut o solicitare neașteptată la Insula Iubirii, chiar înainte de a afla când va fi supus testului poligraf.

Răsturnare de situație, diseară, la Insula Iubirii

Concurentul a acceptat să treacă prin această experiență pentru a-și susține declarațiile în fața Claudiei, însă discuția cu Radu Vâlcan a scos la iveală faptul că mai are câteva întrebări la care își dorește răspunsuri.

După momentele tensionate din relația cu iubita sa, Mocăniță pare hotărât să nu mai lase lucrurile nespuse. Decizia de a accepta testul poligraf vine într-un moment delicat, în care trecutul celor doi continuă să apese asupra relației, iar încrederea trebuie reconstruită.

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În timpul discuției cu Radu, concurentul a recunoscut că ezitarea sa ar fi putut spune deja multe despre situația în care se află. Chiar și așa, a transmis că este dispus să meargă până la capăt și să răspundă întrebărilor care ar putea lămuri lucrurile dintre el și Claudia.

„S-a ajuns și la un test poligraf, sau cum se numește, și v-am zis da, că vreau, că tocmai de-asta nu voiam să mai pun nimic sub preș, că voiam să-i demonstrez niște lucruri”, a explicat Mocăniță.

Cererea lui Mocăniță, diseară, la Insula Iubirii

Numai că lucrurile nu se opresc aici. Discuția a luat o turnură neașteptată, iar solicitarea sa ar putea deschide un nou capitol în povestea celor doi. Vezi totul diseară, de la ora 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

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Vei afla cum va evolua situația și dacă dorința lui Mocăniță va avea un deznodământ pe măsură. Cert este că testul poligraf ar putea aduce în prim-plan subiecte sensibile, într-un moment în care fiecare răspuns poate conta pentru viitorul relației sale cu Claudia

Ce cerere a avut, de fapt, concurentul și cum va reacționa iubita lui? Răspunsurile vor fi dezvăluite în ediția din această seară de la ora 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.