Răzvan Kovacs și-a explicat comportamentul de la Insula Iubirii sezonul 7! Ce a spus despre părinții săi

La ultimul bonfire de la Insula Iubirii sezonul 7, Răzvan Kovacs nu doar că și-a explicat comportamentul din emisiune, dar a dezvăluit și un detaliu neașteptat despre părinții săi.

La ultima ceremonie a focului a fost momentul în care Răzvan Kovacs și Ema Oprișan s-au confruntat și au ieșit la iveală detalii surprinzătoare.

Răzvan Kovacs și-a explicat comportamentul de la Insula Iubirii sezonul 7. Ce dezvăluire a făcut pentru Ema Oprișan, iubita lui

În sezonul 7 al emisiunii Insula Iubirii, cinci cupluri au venit în Thailanda ca să își testeze povestea de iubire și să descopere astfel dacă sunt sau nu făcuți unul pentru celălalt.

Încă din prima zi, Răzvan Kovacs a dezvăluit faptul că ispita Daria Cuflic i-a atras atenția. Nu a durat mult și, după ce a anunțat că pune punct relației cu Ema Oprișan, acesta a început să fie tot mai apropiat de Daria Cuflic. La ultima ceremonie a focului, cei doi s-au confruntat și concluzia a fost că vor părăsi Thailanda separat.

Supărată de tot ceea ce a văzut la ceremoniile focului din partea iubitului său, Ema Oprișan a dorit să afle care au fost motivele pentru care tânărul a ales să se poarte astfel.

Răzvan Kovacs a explicat de ce a manifestat un astfel de comportament, dar a făcut și o dezvăluire surprinzătoare despre părinții săi.

„Ajungeam acasă și veneau reproșurile și ne despărțeam acasă. Și eu simțeam că am fost acolo ca să n-o supăr pe Ema, să nu supăr oamenii care se bucurau de relația noastră, oamenii care ne iubeau împreună, mă refer că părinții mei visau la încă un nepot de la noi. Și aș fi simțit că nu m-am simțit așa cum aș fi vrut acolo, că nu am simțit experiența, că nu am simțit tot ceea ce am primit acolo. Așa că am preferat să mă bucur de tot ceea ce mi s-a oferit pe insulă, pentru că știam că oricum reproșurile vor veni și că despărțirea nu era aici, ci era acasă”, a fost confesiunea concurentului, la ultimul bonfire de la Insula Iubirii sezonul 7.

„Nu! Aș fi văzut un Răzvan care luptă pentru noi, nu un Răzvan care doar afirmă chestia asta!”, a fost replica data de Ema Oprișan.

Ulterior, concurenta i-a dat inelul de logodnă, la ultima ceremonie a focului de la Insula Iubirii sezonul 7.

Tot ce trebuie să știi despre Insula Iubirii sezonul 7

Pornind de la premisa #cineiubeştenulasă şi aparent pline de încredere, cinci noi cupluri au luat decizia vieţii lor şi au decis să se supună celui mai dur test al relaţiei la Insula Iubirii sezonul 7, pornind într-o călătorie unică, plină de provocări şi tentaţii.

După 21 de zile petrecute în Thailanda alături de ispite, cuplurile au avut parte de un ultim bonfire cu Radu Vâlcan și concurenții au decis cum vor părăsi insula: singuri, împreună sau cu un alt partener.

