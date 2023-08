Ce a pățit Bogdan Cîrlan la Insula Iubirii sezonul 7, când a cerut-o în căsătorie pe Claudia Florescu. Ce a zis ea de tatuaj

În marea finală a emisiunii Insula Iubirii sezonul 7, Bogdan Cîrlan a trecut printr-o situație neașteptată și chiar și Radu Vâlcan l-a privit uimit. Cum a reacționat Claudia Florescu atunci când a alat de tatuajul făcut de partenerul ei.

În ultima ediție a emisiunii Insula Iubirii sezinul 7, Bogdan Cîrlan a trecut printr-un moment neașteptat, când a cerut-o în căsătorie pe iubita lui, Claudia Florescu. După bonfire, tânăra a avut o reacție surprinzătoare atunci când a văzut tatuajul pe care și l-a făcut partenerul său, în Thailanda.

Ce a pățit Bogdan Cîrlan la Insula Iubirii sezonul 7, când a cerut-o în căsătorie pe Claudia Florescu. Ce a zis ea despre tatuaj

Imediat după ce a cerut-o în căsătorie pe Claudia Florescu, Bogdan Cîrlan nu și-a mai putut stăpâni emoțiile și lacrimile și și-a luat un șervețel, ca să își șteargă ochii. Radu Vâlcan l-a privit surprins.

„Am avut alt speech, l-am repetat de trei ori acasă, știam că n-o să-mi iasă”, a mărturisit Bogdan Cîrlan, cu vocea tremurândă.

„Ei, vezi? Data viitoare să fii spontan”, a fost reacția lui Radu Vâlcan.

Cei doi au spus că părăsesc Insula Iubirii împreună și aproape căsătoriți, mult mai siguri de relația lor.

După bonfire, la testimonial, cei doi iubiți s-au sărutat, iar concurentul a spus cât de mult înseamnă Claudia pentru el.

„Mai am o surpriză pentru ea, nu am apucat să îi arăt totul. Nu știu dacă să îi arăt acum sau să îi arăt acasă. O am eu pe mine”, a zis el fericit și emoționat.

„Ți-ai făcut tatuaj? Nu, nu, nu. Tu vorbești serios? Nu mă supăra!”, a fost reacția Claudiei, după ultimul bonfire de la Insula Iubirii sezonul 7.

„Nu te supăr. E ceva mic, semnificativ”, a încercat Bogdan să își explice gestul.

„Știi că nu-mi plac chestiile astea, că sunt contra să îți faci tatuaje cu toate fostele tale”, a explicat concurenta.

