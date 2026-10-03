Surpriză pentru Prințul Marco și ispita Gabriella la Insula Iubirii. Cei doi au fost aleși pentru un date aparte

După ce au fost făcute alegerile pentru date, Radu Vâlcan le-a anunțat pe ispite și pe concurenți că mai are o surpriză pentru ei. Prezentatorul le-a dezvăluit că, pe lângă întâlnirile pregătite pentru ziua următoare, unul dintre băieți va avea parte de un date aparte chiar în vilă.
Gabriella a fost aleasă pentru date-ul special
Ispitele au avut de făcut o nouă alegere. După ce au discutat între ele, acestea au decis ca Gabriella să fie cea care va avea parte de întâlnirea specială alături de Prințul Marco.
Andrușca a considerat că cei doi meritau să aibă parte de acest moment.
Pentru Marco, vestea a fost una care l-a bucurat. Concurentul a mărturisit că este fericit că primește din nou un date special.
Gabriella a trebuit să pregătească date-ul
Radu Vâlcan i-a explicat apoi Gabriellei că ea va avea un rol important în organizarea întâlnirii. Ispita trebuie să se gândească la ceea ce își dorește să facă alături de Marco și să le spună colegilor acestuia cum ar vrea să arate date-ul.
Prezentatorul i-a transmis că băieții se vor ocupa apoi de toate detaliile necesare pentru ca surpriza să fie pusă în practică.
Astfel, Gabriella a primit ocazia să aleagă cum își dorește să petreacă timpul alături de Marco. Date-ul aparte vine după mai multe momente în care cei doi au devenit tot mai apropiați.
Marco s-a destăinuit ispitei Gabriella
Apropierea dintre Prințul Marco și ispita Gabriella continuă să fie în centrul atenției la Insula Iubirii. Cei doi au avut o discuție sinceră, în care Marco a recunoscut că începe să aibă un sentiment de vinovăție pentru ceea ce se întâmplă între ei.
În timp ce vorbeau, soțul Biancăi i-a spus Gabriellei că simte că greșește prin apropierea de ea.
Ispita a vrut să înțeleagă ce se află în spatele acestor cuvinte și l-a întrebat de ce se simte astfel.
Discuția dintre cei doi arată că apropierea lor începe să fie însoțită și de emoții puternice. În timp ce Gabriella pare să îi transmită lui Marco că sentimentele ei sunt sincere, acesta recunoaște că situația îl face să se simtă vinovat.
Insula Iubirii poate fi urmărită la Antena 1, iar episoadele și momentele exclusive sunt disponibile și în AntenaPLAY.
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