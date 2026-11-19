Ultimul party din acest sezon Insula Iubirii aduce confruntări și replici neașteptate. Bianca Ghiurcă ajunge față în față cu ispita Gabriella. Ce se va întâmpla în ediția de vineri, 20 noiembrie?

Ultimul party de la Insula Iubirii se anunță exploziv | Antena 1

Ultimul party din acest sezon „Insula Iubirii” se anunță plin de tensiune și momente neașteptate. Bianca Ghiurcă și ispita Gabriella ajung față în față, iar schimbul de replici dintre cele două atrage atenția. Nici Claudia nu scapă de confruntări. Aceasta se întâlnește cu ispita Andrușca, în timp ce iubitul ei, Mocăniță, va sta față în față cu ispita Eduard Vlădescu.

Ultimul party de la Insula Iubirii se anunță exploziv. Bianca Ghiurcă, față în față cu ispita Gabriella: „Amanta lui Marco”

Ediția de vineri, 20 noiembrie, se anunță una plină de momente intense. Testul se apropie de final pentru cuplurile din emisiune, însă tensiunile sunt departe de a se încheia.

Bianca Ghiurcă și ispita Gabriella vor sta față în față. Discuția dintre cele două începe cu o replică directă din partea Biancăi, care nu ezită să o numească pe Gabriella „amanta lui Marco”.

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Momentul se anunță unul tensionat, iar cele două vor avea ocazia să spună lucrurilor pe nume.

Ionuț Mocăniță, în lacrimi. Declarația de dragoste pe care i-o face Claudiei

Un alt moment emoționant din ultimul party îl are în prim-plan pe Ionuț Mocăniță. Acesta izbucnește în lacrimi și dă de înțeles că o iubește pe iubita lui.

Tot Ionuț Mocăniță va ajunge față în față cu Eduard Vlădescu.

Pentru cel care a mers în Thailanda de mână cu iubita lui, Claudia, ultimele momente ale emisiunii par să fie deosebit tensionate.

Nici Claudia nu scapă de momentele tensionate. Aceasta se întâlnește cu ispita Andrușca, iar discuția dintre ele este presărată cu ironii și replici directe.

„Ce prietenă ai!”, îi spune Andrușca Claudiei. Răspunsul acesteia nu întârzie: „Și ce iubit am avut”.

Așadar, ultimul party din acest sezon „Insula Iubirii” aduce în prim-plan povești de iubire, dezamăgiri și confruntări directe. Concurenții și ispitele se apropie de momentul în care vor trebui să tragă concluziile acestei experiențe.

Ediția de vineri, 20 noiembrie, începe la ora 20:30, la Antena 1.

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