Insula Iubirii | Sezonul 6, 02 mai 2022. Cum s-a prezentat cuplul Cristina și Sebastian

În primul episod de la Insula Iubirii | sezonul 6 din 2 mai 2022, insula este testul suprem al celor cinci cupluri care au venit să-și testeze relația în Phuket. Iată cum s-au prezentat Cristina și Sebastian! „Am avut emoții când am plecat de acasă și acum au dispărut. Intențiile sunt la noi. Eu am încredere în iubita mea”, spune Sebastian Dascălu. Iată ce a declarat partenera aestuia: „Profunzime sau prospețime. Am rămas cu o teamă de abadnon, după ce au murit părinții mei”, spune Cristina Nimereală.

Luni, 02.05.2022, 17:01