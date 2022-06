Insula Iubirii | Sezonul 6, 13 iunie 2022. Rey a căzut de la balcon!

În al 12-lea episod de la Insula Iubirii Sezonul 6, din 13 iunie 2022, Rey a vrut sa escaladeze balconul de la etajul unu, dar a avut parte de o cazatura d ezile mari: A căzut Rey! Eu am văzut în slow-motion, am văzut tot și am înlemnit. Mă bucur că s-a ridicat și că am râs toți

Luni, 13.06.2022, 17:40